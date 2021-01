El Plan de Seguridad Vial de Lucena enfrenta al PSOE y al PP

El debate previo a la aprobación del Plan de Seguridad Vial de Lucena han suscitado los instantes de mayor aspereza en la sesión plenaria de este martes. El Partido Popular, único partido que votó en contra, sostuvo que este documento estratégico nace “obsoleto” y “desactualizado”. Desde el PSOE, achacaron los reproches del PP a que ni siquiera “habían leído” este texto y, en consecuencia, eran incapaces de “entenderlo”.

Es un extenso texto que diagnostica las particularidades de la localidad relativas a la circulación y a la accesibilidad. Enumera particularidades, como el censo de vehículos, la intensidad media del tráfico, el perfil de los conductores o de las víctimas de los accidentes, el índice de siniestros o los tramos más conflictivos en el tránsito rodado.

A la fase de análisis le suceden unas conclusiones, divididas en tres etapas temporales, que definen las actuaciones adecuadas a corto, medio y largo plazo. Las intervenciones planteadas comprenden tanto pintado de pasos peatones o señalizaciones horizontales o la habilitación y ejecución de aparcamientos. “Ágil, versátil, dinámico, abierto y vivo”, son las cualidades de este plan que resaltaba el edil de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno (PSOE). Y expresaba que ha de articular las decisiones futuras de “corporaciones venideras”.

En un intercambio de reproches, el edil del PP, Aurelio Fernández, relataba que, desde enero del año pasado, el texto “permanecía guardado en un cajón” y vinculó a la insistencia de su grupo municipal, en el pleno de noviembre, su presentación definitiva.

Tanto en la normativa aplicada como en determinados conceptos, indica el PP, el Plan de Seguridad Vial adolece de antigüedad y desactualización. Una prueba más, deducen, de “la mala gestión del equipo de gobierno socialista”. Los populares, que lo califican de “brindis al sol”, también incidieron, expresando su desacuerdo, en las 100 horas extra de personal municipal que se han invertido.

Ante estas apreciaciones negativas, José Pedro Moreno insistió, enfatizándolo, en defender que “la normativa es actual” y mantuvo, dirigiéndose a Aurelio Fernández, que “usted no se lo ha leído”, una consideración que repitió en varias ocasiones. Igualmente, achacó al “desconocimiento”, la teoría que apuntaba a su caducidad. “O no lo ha leído o no lo entiende”.

Al justificar el retraso en el impulso final al Plan de Seguridad Vial, José Pedro Moreno le espetó a Fernández que “usted ha estado diez días confinado porque su hijo dio positivo por covid-19 y sabe lo que es la situación de pandemia que tenemos desde el minuto 1”.

Estas palabras de Moreno Víbora causaron un hondo malestar y un visible desagrado en el edil del PP, quien reclamó amparo al alcalde, trasladándole sus quejas. Posteriormente, en varias ocasiones, el responsable del área de Seguridad Ciudadana verbalizó sus disculpas.

Cs, Vox e IU votaron a favor

Izquierda Unida, pese a mostrar su voto favorable, reparó en la ausencia de una memoria económica imprescindible en la ejecución de los actuaciones pertinentes. Ciudadanos pidió que “no se quede en papel mojado” y adelantó que supervisará su desarrollo y Vox también se pronunció sobre el desfase de numerosos datos.

En el mismo Pleno, nuevamente en versión telemática, y dentro de una temática similar, la mayoría de los ediles rechazaron una moción de Vox “para mejorar la visibilidad y accesibilidad de los pasos de peatones –sólo la respaldo Ciudadanos-.

Además, en el turno de ruegos y preguntas, la formación naranja planteó retrasar, justo delante del bar La Bodeguita del Casino, el paso de cebra ubicado en la confluencia entre las calles San Pedro y Pedro Angulo; e Izquierda Unida alertó de la peligrosidad de los semáforos que regulan el tráfico entre las calles Santa Marta Baja, Párroco Joaquín Jiménez Muriel y Plaza de la Barrera. En una zona cercana al colegio Nuestra Señora del Carmen, la autorización para el avance de peatones y coches colisiona, por el nula pausa entre las diferentes luces, y se generan trances de patente confusión y riesgo.