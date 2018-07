En Los Pedroches también hay playa

The Refrescos cantaba aquel hit veraniego de que en Madrid no hay playa, vaya, vaya. Un tema que se puede cantar aún en miles de ciudades de España, pero que en Córdoba ya no es posible en dos localidades: Almodóvar del Río y El Viso, en Los Pedroches. Esta última, una pequeña localidad del norte de la provincia, cuenta desde ayer con su propia playa, ubicada en la zona recreativa de la presa de La Colada. La zona se ubica a dos kilómetros de la presa de La Colada y ocupa una superficie total de 1.780 metros cuadrados y una longitud de 125 metros. Todo el terreno está cubierto de arena fina, unas labores que ha llevado a cabo en las últimas semanas el Ayuntamiento, que también tiene las tareas de mantener las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la playa. Para ello, además, se han acondicionado contenedores para residuos, preparado todas las medidas de seguridad necesarias y apostado por el cuidado del medio ambiente con la instalación de unas farolas que funcionan gracias a unos paneles solares.

Y aunque apenas tiene horas de vida, el alcalde de El Viso, Juan Díaz (PSOE), indicó a el Día que ya estudian la opción de ampliar este espacio para el próximo año. "Es un proyecto muy importante", destacó.

Como la ocasión lo requería, que eso de inaugurar una playa de interior en Córdoba no es algo demasiado habitual, hasta el municipio pedrocheño de El Viso acudió ayer el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Y es que, la institución provincial ha colaborado en esta actuación con una aportación de 30.000 euros, "mostrando, una vez más, su clara apuesta por el turismo rural en la provincia y por dotar de servicios públicos de calidad a nuestros pueblos", destacó Ruiz.

Para el presidente de la Diputación, esta nueva zona recreativa levantada en El Viso "es una infraestructura única, enclavada en medio de una dehesa, en un entorno natural inigualable, bajo un cielo excepcional que, sin duda, atraerá turismo y tendrá un impacto muy positivo en sectores como el comercio y la hostelería y, por tanto, en el empleo y el desarrollo económico de la comarca". Ruiz destacó también la importancia que este nuevo espacio va a tener para El Viso, "que ya cuenta con una oferta turística y de ocio de primer nivel, con un gran patrimonio arquitectónico y artístico, con una gran riqueza arqueológica y unas costumbres y tradiciones únicas". A esto hay que unir, recalcó, "un cielo único que es reserva Starlight, otro de los recursos naturales con los que cuenta la comarca de Los Pedroches". En su visita, el presidente de la Diputación subrayó la apuesta del Ayuntamiento de El Viso "por dotar de servicios e instalaciones de calidad a su municipio con esa doble vertiente tanto de uso y disfrute de los vecinos, como de ser un reclamo más para un sector estratégico para esta zona".