Los Pedroches también tiene playa

The Refrescos cantaba aquel hit veraniego de que en Madrid no hay playa, vaya, vaya. Un tema que se puede cantar aún en miles de ciudades de España, pero que en Córdoba ya no es posible en dos localidades: Almodóvar del Río y El Viso, en Los Pedroches. Esta última, una pequeña localidad del norte de la provincia, cuenta desde hoy con su propia playa, ubicada en la zona recreativa de la presa de La Colada.

La zona se ubica a dos kilómetros de la presa de La Colada y ocupa una superficie total de 1.780 metros cuadrados y una longitud de 125 metros. Todo el terreno está cubierto de arena fina, unas labores que ha llevado a cabo en las últimas semanas el Ayuntamiento, que también tiene las tareas de mantener las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la playa. Para ello, además, se han acondicionado contenedores para residuos, preparado todas las medidas de seguridad necesarias y apostado por el cuidado del medio ambiente con la instalación de unas farolas que funcionan gracias a unos paneles solares.

Decenas de vecinos no se han querido perder la inauguración de la zona de baño, a la que también ha asistido el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, o el alcalde de El Viso, Juan Díaz.