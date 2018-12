El PSOE aprueba en solitario unos presupuestos "sin capacidad de maniobra"

El Pleno del Ayuntamiento de Baena ha aprobado en sesión ordinaria y con los votos a favor de PSOE y en contra de IU, PP y Ciudadanos, los presupuestos para el próximo año 2019, unas cuentas que en esta ocasión ascienden a los 18,4 millones de euros y que ven aumentadas sus inversiones hasta los 5,3 millones de euros. El alcalde de Baena, Jesús Rojano (PSOE), ha insistido en que se trata de unos presupuestos "con poca capacidad de maniobra porque dependemos de una resolución positiva de las ayudas que hemos solicitado".

De igual forma, Rojano ha insistido en que "estamos en plena crisis económica, tenemos poca capacidad de inversión y problemas estructurales, por lo que esta debe ser nuestra prioridad", al tiempo que ha subrayado que "por ello no es un presupuesto continuista, es más, no tiene nada que ver con el anterior".

Por su parte, el portavoz del PP, José María Baena, ha considerado que se trata de "un presupuesto raquítico, sin una idea básica y falaz, en el que dependemos de unas ayudas que no gestionamos nosotros", y ha recalcado que "no se puede funcionar solo con promesas porque si luego el dinero no viene, no tenemos nada".

De igual forma, el portavoz de IU, David Bazuelo, ha agradecido que "éste sea el primer presupuesto que llega en tiempo razonable", si bien ha criticado que "para el equipo de gobierno el presupuesto es sólo un trámite burocrático cuando debe ser una herramienta para mejorar nuestro pueblo". Ha recordado que "las cuentas son para todo el 2019 y no sólo hasta mayo cuando se celebren las elecciones".

Finalmente, el único concejal de Ciudadanos, Miguel Jurado, ha destacado que "el presupuesto no refleja la realidad de Baena y es muy poco social, sin inversiones relevantes y calado en la ciudadanía" y ha coincidido con el resto de grupos en que "todo depende de unas subvenciones que no sabemos si van a llegar o no".