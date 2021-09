El PSOE denuncia el equipo de gobierno de Baena prioriza "el baile y la fiesta" al fomento del comercio local

El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Baena, José Andrés García, ha denunciado "el olvido absoluto y la falta de atención del equipo de gobierno (PP y Cs) con el comercio, habiendo preferido priorizar el baile y la fiesta a los comercios" ya que "la calle Salvador Muñoz va a permanecer cortada al tráfico durante la no-feria a pesar de que la han trasladado a la zona de detrás del pabellón municipal".

Para García, el equipo de gobierno "se ha llevado la actividad a otra zona, pero ha dejado en Salvador Muñoz las molestias, porque cortan la calle durante toda la semana al tráfico y ello va a afectar negativamente a los comercios, cuando además esto viene precedido de la prohibición de poder cargar y descargar, lo que supone la puntilla para ellos después de lo que ya han sufrido durante la pandemia”.

El concejal socialista ha insistido en que "todo esto es resultado de la malísima gestión del equipo de gobierno, de una dejadez absoluta y de no ser capaces de compaginar las obras que se están realizando con la actividad comercial ya que seguimos sin ningún tipo de alternativa al aparcamiento de la zona".

En cuanto al corte de la calle San Carlos de Chile, lugar a donde se ha trasladado la feria, García ha insistido en que "las alternativas al tráfico están mal señalizadas, sobre todo para los vehículos pesados que tiene grandes dificultades para transitar por Baena", y ha pedido por ello "explicaciones públicas al concejal de Comercio, que casualmente es el mismo que el de Festejos".

Además, ha resaltado que "las obras de la plaza de abastos no han avanzado a pesar de que deberían estar terminadas desde el verano del año pasado" y ha detallado que "hoy siguen estando los baños sin terminar, hay cables colgando y no hay nadie trabajando ni nadie completando la obra".

A este respecto, la senadora del PSOE por Córdoba y secretaria general del PSOE de Baena, María Jesús Serrano, ha subrayado que todo sucede por "la falta de planificación, un desgobierno total y falta de gestión". En esa línea, ha insistido en que "es necesario gestionar y ver todas las oportunidades que hay de fondos europeos y diferentes convocatorias para Baena".

Serrano ha indicado que "llama la atención que a pesar de que desde el Gobierno de España se han convocado dentro de los Fondos de transformación, recuperación y resiliencia unas ayudas para mercados de abastos, ambulantes, pymes y autónomos en aras de ayudar a los comercios, el Ayuntamiento ni ha hecho el intento de solicitar estas subvenciones".

Para la senadora socialista, "si a las dificultades que ya vive el sector se suma que no se dan facilidades para superar esta situación, se le quitan los aparcamientos, les restringes el horario del tráfico de la calle y no pides subvenciones, se está abocando a que la gente compre en grandes superficies y no en el comercio de proximidad, abocando al pequeño comercio al cierre y a la ruina".