El PSOE de Córdoba alerta de que una "coalición" Moreno-Olona sería "poner al zorro a cuidar de las gallinas"

El candidato del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía, Esteban Morales, ha afeado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que tenga “el programa y la ideología de Groucho Marx” cuando dijo “tengo mis principios, pero si no les gustan, tengo otros” en alusión a que lleva “semanas escondiendo las siglas del PP, ocultando su programa electoral y amagando con repetir elecciones tras el 19 de junio si el resultado no le gusta”.

Morales ha reprochado a Moreno Bonilla “su última ocurrencia” con la exigencia de que gobierne la lista más votada: “Y se queda tan pancho: olvida que hace cuatro años, con esa condición, él no hubiese sido nunca presidente de la Junta de Andalucía; ver para creer”.

Para el candidato socialista, el PSOE de Andalucía es el único partido que presenta un proyecto “renovado, fuerte y comprometido” con el desarrollo de esta tierra, “la opción útil y real frente al programa de incumplimientos y mentiras de Moreno Bonilla que, después de semana ocultándolo, presenta un listado de unas supuestas 2.000 propuestas que no suponen más que la acumulación de todo lo que nunca ha ejecutado en estos tres años y medio en los que sólo ha demostrado su incapacidad e incompetencia para gobernar”.

“Si Moreno Bonilla se pregunta por qué Andalucía no puede competir con Madrid y Cataluña, la respuesta es clara: porque gobierna la derecha”, ha sentenciado Esteban Morales, quien ha recordado que “tras el brutal crecimiento de esta tierra, teniendo en cuenta de donde partíamos, habíamos conseguido ya en 2018 ser la tercera región de España más emprendedora, tras Madrid y Cataluña, y la segunda en el ranking de exportaciones internacionales”.

“Los datos son tozudos: Andalucía sí puede competir pero no con una coalición de un Gobierno de Moreno Bonilla con la ultraderecha pactado en Madrid para repartirse los sillones, sino con un proyecto ambicioso, de futuro y con inversiones claras para el desarrollo de Andalucía como plantea el PSOE”, explica Morales.

Antes de un reparto electoral en Rute junto con el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y el secretario general del PSOE del municipio, Francisco Javier Ramírez Flores, Esteban Morales aseveró que el 19J sólo hay dos opciones, “o la parálisis de Andalucía y el retroceso en derechos y conquistas conseguidas, o el afianzamiento de la democracia, la igualdad y el impulso a esta tierra con el PSOE de Juan Espadas”.

El candidato socialista ha ironizado al decir que Moreno Bonilla “tiene razón en una cosa: lo mejor está por venir, pero con su salida de San Telmo”.

En este sentido, ha expuesto la “debilidad de Moreno Bonilla” ante una ultraderecha cada vez “más envalentonada” que pesca votos en el caladero del PP. “Moreno Bonilla debe decir ya con claridad si gobernará con Vox en coalición como hace Mañueco en Castilla y León” porque, en su opinión, los electores andaluces “deben saber qué uso hará Moreno Bonilla de sus votos”.

Así, ha advertido de “una ultraderecha cada vez más retrógrada y peligrosa, como hemos visto en Castilla y León cómo trata a las personas con discapacidad, una ultraderecha que va contra la autonomía y los principios democráticos, que quiere eliminar la Consejería de Igualdad y devolver las competencias de educación y sanidad al estado. Una ultraderecha a la que no le importa Andalucía porque su objetivo está en España: si Moreno Bonilla pacta con Vox en Andalucía sería para nuestra autonomía como poner al zorro a cuidar a las gallinas”.

Esteban Morales ha puesto en valor, por contra, los compromisos de Juan Espadas para reactivar la economía andaluza con una buena gestion de los 10.800 millones de euros de fondos europeos, con la primera oportunidad laboral para los jóvenes o con el blindaje de los servicios públicos en sanidad, educación o dependencia. También se refirió a los incumplimientos de la Junta en infraestructura hidráulica en la provincia de Córdoba: “de los 600 millones de euros que Moreno Bonilla tiene del canon autonómico de depuración, se ha llevado 150 millones a Málaga, de donde él es, y otros 50 millones a Almería, de donde es la consejera de Agricultura, y aquí ha dejado solo 18 millones que apenas responderán a proyectos ya presupuestados y a punto de iniciarse”.

Por su parte, el alcalde de Rute y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha afirmado que al PP “no le salen las cuentas de ninguna manera” a la hora de hacer balance de esta legislatura y le reprochó a Moreno Bonilla que “sea trampista” y de que “haya intentado echar la culpa a los ayuntamientos de lo que no ha hecho la Junta de Andalucía”. Así puso como ejemplo “el abandono del proyecto de depuradora, el olvido para construir el espacio infantil de la Fuente del Moral, que no hayan puesto nada en el proyecto del nuevo teatro de Rute, que no tengamos pediatras o de que quiten ambulancias del centro de salud”.