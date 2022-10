El PSOE de Córdoba destaca la carga inversora de los PGE y el apoyo a la comunidad de regantes Genil-Cabra

La secretaria provincial del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, han valorado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y su impacto en la provincia de Córdoba. En su intervención, Morales ha afirmado que los presupuestos son buenos desde el punto de vista de la sanidad, la dependencia, la educación y también para los jóvenes, con la puesta en marcha del bono cultural, subrayando también el carácter inversor de los mismos para Puente Genil y su comarca.

“Las cuentas contemplan una inversión para la Comunidad de Regantes del Genil-Cabra, concretamente una ayuda de para la mejora de eficiencia energética y digitalización del regadío, un proyecto de siete millones de euros, de los que los presupuestos contemplan una partida de cinco millones de euros. Se trata de un sector muy importante para la localidad, por lo que supone en cuanto a la creación de empleo y desarrollo económico”, ha anotado Morales.

El primer edil socialista ha recordado que en todo este tiempo “la oposición siempre a dicho no a todo aquello que supone mejorar la vida de la gente”. “El PP ha votado a todo en contra y eso es importante que se sepa, no es que haya presentado unas medidas alternativas, sino que simplemente ha votado no a que nos bajen el IVA, a que nos rebajen 20 céntimos el combustible, a que ayuden al alquiler, a que ayuden a los transportistas, o a que suban las pensiones. Ellos siempre están en contra de todas las medidas que suponen ayudar a mejorar la vida de la gente”, ha señalado.

Mientras, Crespín ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado son “muy buenos para Andalucía y para Córdoba, por la carga inversora que contienen de casi 170 millones de euros, lo que supone un 20% más que la del presente ejercicio”.

A su juicio, se trata de unas cuentas por las que hay que sacar pecho, puesto que las mismas recogen “las obligaciones de justicia social que nuestro partido, el PSOE, siempre defiende”.

En su intervención, la secretaria provincial socialista también ha cargado duramente contra el PP por su constante oposición a las propuestas planteadas desde las filas del PSOE y puso como ejemplo la actitud del líder de los populares, Alberto Núñez Feijoó, del que ha señalado que ha hecho el ridículo con sus declaraciones contra las medidas de ahorro y eficiencia energética puestas en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez, respaldadas por la Unión Europea.