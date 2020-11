El PSOE de Castro del Río urge a nombrar una ejecutiva local para evitar la "desaparición total del partido"

Los militantes del PSOE de Castro del Río han perdido la paciencia tras más de un año sin ejecutiva local. Desde las últimas elecciones municipales, cuando el 95% de los afiliados votaron a favor de un gobierno de concentración junto al PP e hicieron alcaldesa a una edil independiente -contraviniendo las indicaciones del provincial-, la agrupación se encuentra descabezada. Hasta el punto de que avisan de una "posible desaparición total y absoluta del partido en Castro del Río" si el nuevo equipo no se nombra de inmediato.

Son las palabras que utiliza el histórico socialista castreño Francisco Bravo en una misiva firmada el 16 de noviembre dirigida, entre otros responsables, al secretario provincial, Antonio Ruiz, y a la secretaria de Organización, Dolores Amo.

La historia es larga e incluye públicas desavenencias entre la militancia del PSOE de Castro y los responsables de Córdoba, partidarios de que tras las municipales siguiera en la Alcaldía el candidato de IU, José Luis Caravaca, ganador en votos en los comicios pero en minoría. La militancia se negó, bajo el argumento de que se trataba del único regidor reprobado en la provincia, y sorprendió con un acuerdo a tres que ahora mantiene como primer edil a Salvador Millán, procedente de las filas socialistas.

El PSOE provincial prometió una "reconstrucción del partido", pero no llega. "A día de hoy no han hecho absolutamente nada por resolver la situación de mi agrupación, o al menos es lo que veo. Y la situación de alerta sanitaria causada por el covid-19 en la que actualmente nos encontramos no sirve de excusa, pues hay medios telemáticos", advierte Bravo.

Los militantes llegaron a presentar una queja de amparo ante Ferraz, que ordenó el pasado octubre el nombramiento de una comisión gestora. Se creó el 13 de octubre, integrada por el parlamentario andaluz Jesús María Ruiz; la exdelegada del Gobierno, Esther Ruiz, y el baenense José Andrés García, sin ningún afiliado local, lo que soliviantó a la militancia.

"Transcurrido un tiempo prudencial, aquí no ha aparecido nadie, ni tampoco se ha contactado con la militancia", se queja Bravo, que insta en su escrito a "desbloquear urgentemente esta situación, poniendo a pleno rendimiento la comisión gestora". El objetivo es que "en el menor tiempo posible haya una nueva comisión ejecutiva municipal elegida libre y democráticamente, y de una vez por todas sí se produzca la reconstrucción real del partido", apunta.

"De lo contrario, serán los únicos responsables de la posible desaparición total y absoluta del PSOE en Castro del Río, lo que perjudicaría gravemente el interés general del partido a todos los niveles", advierte Bravo.

Castro del Río es la única localidad cordobesa donde el PSOE no cuenta con ejecutiva. La semana pasada se nombró la de Fuente Palmera, que se encontraba en situación similar. El nuevo secretario de la Colonia es Francisco Fernando Sánchez.