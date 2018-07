El PP irá a los tribunales por los informes de la Fundación Guadalquivir

El portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, advirtió ayer de que si el gobierno de la institución provincial persiste en no entregarle la documentación presentada por la Fundación Guadalquivir Futuro para justificar una subvención de 40.000 euros, tendrá que "acudir a la autoridad judicial". Antes de que comenzara el Pleno de la Diputación, Lorite detalló que desde su grupo han "solicitado una y mil veces" la documentación y toda la "información" de la comisión de seguimiento del convenio suscrito entre la Diputación y la Fundación Guadalquivir; la institución provincial reclamó a la fundación que justificara el destino de esta ayuda que le concedió hace ahora dos años.

Lorite consideró que es "un escándalo" que la Fundación Guadalquivir todavía "no ha justificado" el uso dado a la subvención que recibió "y, sin embargo, el gobierno de la Diputación aún no le ha abierto lo que es debido, un expediente de reintegro". A juicio del portavoz popular, "hay un especial interés, en cuanto a tapar este asunto", para que "el PP no se entere de lo que ha pasado ahí".

Quien se expresó de la misma manera durante la sesión plenaria fue la diputada del PP María Jesús Botella durante el tramo reservado a los ruegos y preguntas. Botella explicó que desde la celebración de la última comisión de seguimiento -el 17 de mayo- no han recibido la documentación requerida. Aseguró que "el tratamiento a favor de la Fundación Guadalquivr futuro es impresionante".