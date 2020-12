El PP vota no al presupuesto de la Diputación de Córdoba porque “no es lo que necesitan los cordobeses”

El Partido Popular en la Diputación de Córdoba ha votado en contra de la aprobación del presupuesto de esta institución para el año 2021, "porque no es lo que esperaban y lo que necesitan los cordobeses". Así lo ha manifestado la portavoz popular, María Luisa Ceballos, en su intervención en el pleno provincial celebrado este miércoles y en el que se han debatido las cuentas de la Diputación para el ejercicio próximo.

"El año 2021 estará marcado por la crisis de pandemia del covid-19, en una situación muy difícil en toda la provincia desde punto de vista social y económico que condicionan las partidas y programas presupuestarios de la Diputación", ha dicho Ceballos. Y ha añadido que "el presupuesto que nos presenta no es un presupuesto excepcional para un año con una situación excepcional".

Ceballos ha destacado que el presupuesto incrementa los ingresos gracias a las aportaciones de la Junta de Andalucía y los fondos europeos "tal y como hace constar el informe del Interventor", con especial incidencia en las políticas sociales. "No creo que este año puedan hacer ninguna crítica al gobierno de la Junta cuando los incrementos provienen de él y son para políticas sociales", ha afirmado.

La portavoz popular ha recordado las iniciativas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social que su grupo ha ido proponiendo el gobierno provincial en los últimos meses, como el Plan Reactiva Córdoba, un plan de rescate al sector turístico, comercial y hostelero, medidas "que no tuvieron respuesta alguna por parte del gobierno de PSOE e IU de esta Diputación".

Así mismo, los populares presentaron en noviembre un Plan de Rescate Económico y Social 2021, que contaba con el Plan Córdoba 2021, con medidas para el empleo, para los ayuntamientos, para los sectores productivos, con la creación del Consejo Agrícola y Ganadero, con más apoyo a los Bancos de Alimentos, con medidas sociales, de ámbito cultural y deportivo... "Tanto PSOE como IU votaron en contra de todas ellas diciendo que no era el momento de hablar de estas cuestiones, y las llevamos como enmiendas al presupuesto, pero no han aceptado ninguna", ha contado Ceballos.

Esto sumado a los recortes en el ámbito deportivo, en la cultura como el hachazo a la Orquesta de Córdoba, el recorte a Iprodeco, el recorte de fondos para los ayuntamientos cuando peor lo están pasando a causa de la pandemia, el olvido a las personas más desfavorecidas y los favoritismos políticos a la hora de dar subvenciones excepcionales y convenios, son razones de peso para decir no a este presupuesto.

"Nuestro voto es no por el nulo grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con este grupo en 2020; por la opacidad sin criterios objetivos con los que reparten subvenciones extraordinarias a los ayuntamientos de su color político; porque baja la inversión en caminos rurales y no cumple con los acuerdos plenarios en materia de agricultura y ganadería; porque sigue olvidando la red de carreteras provincial; porque no mejora la apuesta por el empleo y el desarrollo económico bajando incluso la aportación a Iprodeco (cuando la Diputación de Málaga destina 10 millones de euros a autónomos, en Córdoba sacan una convocatoria que no llega ni el millón); porque este presupuesto sigue olvidando la situación que atraviesan las entidades locales viviendo en la opulencia y destinando solo el 6% de sus recursos a programas con los ayuntamientos; porque este presupuesto es el presupuesto del hachazo al deporte y a la cultura; y en definitiva porque los cordobeses necesitan más y nosotros esperábamos más, nuestro voto es no porque no es un presupuesto excepcional para un año excepcional", ha concluido María Luisa Ceballos.