El PP denuncia una comida de mil euros y el PSOE lo acusa de "difamar"

El grupo del PP en la Diputación de Córdoba abrió ayer un nuevo frente. El portavoz de los populares en el palacio de la Merced, Andrés Lorite, acusó al presidente y secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, de "haber gastado más de 1.000 euros de dinero público en sufragar una comilona para miembros del PSOE andaluz que participaban en una reunión de diputaciones gobernadas por el PSOE". "Estamos ante otro caso en el que el PSOE de Córdoba confunde la Diputación como un apéndice, una subsede, una prolongación de la sede del avenida del Aeropuerto", censuró Lorite, quien difundió la denuncia coincidiendo con la campaña de las elecciones autonómicas.

Lorite ha recordado la frase de Carmen Calvo en la que afirmaba que "el dinero público no es de nadie", para insistir en que "en el PSOE consideran que las administraciones públicas y el dinero público les pertenece, cuando los gestores públicos tienen que administrar el dinero de todos". "El dinero de la Diputación de Córdoba es de todos los cordobeses, no del PSOE, y no puede servir en ningún caso para pagar comilonas del PSOE en Rute, el pueblo del presidente", ha afirmado.

Ana Carrillo defiende que fue una reunión institucional "de trabajo y cooperación"

"Nos parece muy bien que se reúnan -ha dicho Lorite-, pero si son reuniones partidarias del PSOE, los gastos los tiene que pagar el partido, no ninguna diputación". "Por desgracia, estamos acostumbrados al uso y abuso de fondos por parte de responsables socialistas en las administraciones públicas", ha insistido.

El grupo del PSOE, por su parte, ha asegurado que la factura responde a "un almuerzo de trabajo institucional de presidentes de seis diputaciones andaluzas, nunca con cargos socialistas". La portavoz del PSOE, Ana María Carrillo, ha recordado que Lorite "pidió la información el 2 de enero de 2018 y se le contestó el 11 de ese mismo mes y hasta ahora, justo en campaña electoral, no ha dicho nada". La factura correspondería, ha explicado, a una reunión institucional "en la que participaron los presidentes" y es "fruto de las reuniones de trabajo y cooperación de los presidentes de las diputaciones".

Carrillo ha hecho hincapié en que el PP, a pesar de tener la información hace más de diez meses, no lo ha hecho público hasta ahora, "cuando estamos en campaña electoral y él es candidato al Parlamento de Andalucía", por lo que pretende es "enfangar y difamar usando las instituciones".

"Desde que entramos en el gobierno, no hemos querido perder ni un solo segundo en buscar facturas, porque nuestra máxima prioridad ha sido en todo este tiempo recuperar el papel que la Diputación debe jugar de prestar su cooperación con todos los municipios". Sin embargo, si el portavoz del PP quiere "que entremos en ese juego, pues vamos a tener que hacerlo" y pedirle explicaciones de "cómo es posible que en seis meses que gobernaron en 2015 hubiera 55 comidas protocolarias" principalmente del vicepresidente primero [en referencia a Salvador Fuentes], "que ya sabemos que era quien gobernaba".