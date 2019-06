El PP de Puente Genil rechaza la propuesta del PSOE para el reparto de retribuciones

El presidente del PP de Puente Genil, Sergio Velasco, ha calificado este lunes de “irreal” la propuesta trasladada por el PSOE para el reparto de las retribuciones y gastos de funcionamiento político en el próximo mandato, una oferta que, según el líder de los populares pontanenses, es completamente ajena a cualquier sentido del consenso, y no se ajusta al marco de una negociación responsable entre partidos políticos.

“En 2015, el PSOE acaparó unos 235.000 euros de las retribuciones políticas fijadas anualmente, cifradas en unos 281.000 euros, lo que suponía una cuota cercana al 84% del total, algo que se entendió a partir de la proporcionalidad de unos resultados electorales que a ellos les otorgaron una mayoría absoluta de 14 concejales”, ha dicho Velasco. Ahora la situación es “distinta”. “Ya no tienen esa mayoría, deben asumir que lo de ahora no es lo que era y, por lo tanto, no pueden plantearnos un incremento de esa partida incumpliendo ese sentido de la proporcionalidad”, ha dicho.

Sergio Velasco, que ha dado por hecho que Esteban Morales seguirá siendo alcalde, ya que “el tripartito entre PP, IU y Cs nunca fue una opción”, ha indicado que su partido se inclina por mantener el gasto actual de retribuciones políticas, “pero siempre desde una redistribución, acorde a los resultados electorales, e impidiendo que se dispare más allá de un aumento de un uno o dos por ciento derivado del incremento salarial anual”.

Ha señalado además que su grupo quiere “acabar con las retribuciones encubiertas por participar en las juntas de gobierno local, que han supuesto un coste de más de 40.000 euros anuales para las arcas municipales, favoreciendo a los seis concejales socialistas que no tenían retribución”. Y ha reclamado presencia en este órgano, un incremento de las asignaciones que reciben los partidos políticos, así como el mantenimiento de un asesor político para su grupo, contando, al mismo tiempo, con un concejal liberado con dedicación parcial.

Velasco, que ha admitido que los cinco concejales obtenidos por su partido son “un buen resultado, aunque por debajo de las expectativas que nos habíamos marcado”, ha avanzado que la intención de los concejales del PP durante el Pleno de constitución de la corporación municipal del próximo sábado es votar a su candidato, si bien ha matizado que “podríamos aceptar una abstención si se nos aceptan algunas de las propuestas que hemos planteado sobre proyectos que consideramos que son de envergadura para la ciudad”.

“Si el PSOE gobierna los próximos cuatro años, podemos entender que Esteban Morales reparta delegaciones entre todos sus concejales, pero los diez no pueden estar cobrando, porque para llevar una concejalía no hace falta obligatoriamente percibir una remuneración económica por ello”, ha sentenciado.