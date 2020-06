El PP exige a Interior que aclare cuándo va a dar uso al nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil

El PP quiere saber con exactitud qué fechas maneja el Ministerio del Interior para trasladar a los agentes de la Guardia Civil de Puente Genil al nuevo acuartelamiento. Así lo ha puesto de manifiesto el diputado popular en el Congreso, Andrés Lorite, quien ha formulado una pregunta al ministro Fernando Grande-Marlaska acerca de los plazos que prevé su departamento para comenzar a dar uso a un inmueble que se encuentra totalmente terminado a la espera de que el protocolo firmado en el año 2004 sea elevado a convenio propiciando de esta forma la permuta de acuartelamientos.

Lorite, que ha hecho estas declaraciones en la puerta de esta infraestructura, durante una visita en la que ha estado acompañado por concejales del PP pontanés, ha afirmado que "ya llevamos tiempo esperando que estas instalaciones sean al fin una realidad y que los efectivos de la Guardia Civil puedan desarrollar sus actuaciones desde aquí".

"Somos conscientes de que el edificio está en perfectas condiciones, está terminado y no entendemos por qué no alberga a los guardias civiles, que continúan estando en un edificio que no es el adecuado y que presenta una situación ruinosa, no entendemos qué está pasando y por eso hemos formulado esta pregunta", ha añadido.

Además, el diputado popular también ha criticado las recientes declaraciones realizadas por el alcalde, Esteban Morales, durante una de las últimas sesiones plenarias, en las que pese a avanzar que las conversaciones con Interior iban por buen camino, desveló que en caso de que hubiese algún otro impedimento para solucionar esta cuestión, el Ayuntamiento se replantearía destinar el edificio a otra finalidad. "Nos sorprenden mucho esas declaraciones del señor Morales, de ahí que cabría preguntarle si acaso él sabe algo que el resto de la sociedad no sabe", ha dicho Lorite, quien ha pedido al alcalde que explique lo que está pasando "porque con la seguridad de los pontanenses no se juega".

Por otra parte, el diputado del PP también se ha mostrado preocupado por el incremento del índice de delincuencia de Puente Genil y de su entorno en contraposición a la reducción del número de efectivos, que cifró actualmente en 31, cuando la ciudad "debería tener una dotación muy superior".

"También hemos trasladado la petición a Interior de incremento de la dotación de efectivos para Puente Genil, pero también hay que tener en cuenta que a cualquier agente le costará trabajo venir a unas instalaciones ruinosas, por eso es fundamental la apertura de este nuevo acuartelamiento", ha asegurado Lorite.

Para el diputado popular, "la historia del nuevo cuartel está durando demasiado tiempo, ha sido una actuación muy lenta, pero ya se ha culminado la obra, está el contrato de electricidad y queda formalizar el acuerdo, cosa a lo que instamos tanto al Ayuntamiento como al Ministerio del Interior".

Por último, el presidente local del PP, Sergio Velasco, ha anunciado que en homenaje y reconocimiento del Instituto Armado, su grupo municipal solicitará que la calle Palmera, donde se ubica el nuevo cuartel, pase a denominarse avenida de la Guardia Civil, "rotulación que ya existe en otros municipios cercanos".