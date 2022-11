El PP censura que "un año después" el Gobierno aún no ha resuelto a las alegaciones sobre la N-432

El portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha lamentado este martes que, casi un año después de su presentación, "todavía seguimos esperando la resolución del Gobierno a las alegaciones de la N-432”. Lorite, que ha hecho estas declaraciones en Baena, ha recordado que se trata de una de las vías de comunicación más importantes para el futuro de la provincia de Córdoba, en la que existe una iniciativa social con décadas de antigüedad para su conversión en la autovía A-81 entre Badajoz-Córdoba-Granada.

El diputado popular ha recordado como el estudio informativo se fragmentó en tres partes y salió a información pública el tramo Badajoz-Espiel, en el que el proyecto dejaba claro que la carretera entre Zafra y Espiel no sería autovía, si no una vía convencional de dos carriles.

“Llovieron las críticas y las alegaciones de las administraciones públicas y colectivos, pero lamentable después de muchos meses, el Ministerio aún no ha contestado a esas alegaciones y sigue manteniendo su criterio en ese estudio informativo que desecha la oportunidad de convertirse en autovía”, ha afirmado el diputado cordobés.

Desde el PP, ha mantenido Lorite, mostramos nuestra preocupación con respecto a la actitud del Gobierno de no atender las demandas de los ciudadanos, de no resolver esas alegaciones ni definir cómo va a ser el estudio informativo de ese tramo. “Queremos saber qué va a pasar con la carretera, por qué opción se va a decidir el Gobierno, que sea autovía o sea de doble circulación en ese tramo”, ha dicho y añade, “ya ha transcurrido un año prácticamente y a día de hoy no se ha resuelto las alegaciones ni sabemos nada al respecto”.

Según ha afirmado Andrés Lorite, “nos tememos que el Gobierno de España está dilatando los plazos con una voluntad claramente electoralista hasta que pasen las elecciones municipales, y no vamos a consentirlo; queremos que se aclare, que se asimilen esas alegaciones para reivindicar que sea una autovía en toda su integridad, porque o es todo autovía o no hay autovía, no existe una autovía a trozos”, ha concluido.