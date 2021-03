El PP defiende la DO Baena como impulsora de la economía local y da su apoyo a los agricultores

El PP ha mostrado su apoyo a la DO de Baena con una visita del senador Fernando Priego a la sede del Consejo Regulador, donde ha transmitido el "compromiso" de su partido "en la defensa del campo y de los agricultores", a la vez que se ha mostrado dispuesto a "ayudar a enfrentar los retos de futuro que tiene el sector del aceite de oliva que tan importante es para la comarca".

En este sentido, Priego ha alabado la labor de la DO Baena al ser "férrea defensora de esta economía local que es vital para que nuestras ciudades no pierdan el pulso, no tener que lamentar pérdida de población y que tengan futuro", y ha detallado que "entre los retos del sector se encuentran cuestiones de vital importancia".

Entre los principales asuntos a tratar, el senador popular ha abordado la problemática del etiquetado Nutriscore que se va a a implantar en España y ha insistido en que "la solución que pueda plantear el Gobierno a este etiquetado no puede venir por sacar del mismo al aceite de oliva, sino una defensa férrea de nuestro aceite como producto saludable para que esté incluido en el sistema que Europa decida tener, pero estando bien valorado".

Por este motivo, Priego ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "defienda un sistema de etiquetado que no discrimine ni perjudique a nuestro aceite de oliva porque si no estamos condenándolo”, al tiempo que le ha solicitado "diálogo y abrir una mesa de debate sobre el futuro de la PAC".

A este respecto, el también alcalde de Cabra ha dicho que es necesario que "el Gobierno no imponga más requisitos de los que ya exige Europa en ese periodo de transición que actualmente ha impuesto" y ha demandado que "la convergencia que sea necesaria que imponga Europa se haga en cinco o seis años y no en dos porque eso significa que nuestros agricultores puedan perder hasta el 50% de las ayudas, lo que sería un auténtico desastre social y económico para esta tierra".

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la DO Baena, Javier Alcalá, ha agradecido al PP este apoyo porque sus posibilidades "están limitadas" y ha subrayado que la DO se ha convertido en "abanderada de la oposición a la implantación del sistema Nutriscore, que nos perjudica".

Asimismo, en cuanto a la PAC, Alcalá ha ahondado en que "esa convergencia que ahora se quiere que se haga en dos años en un 80%, en vez de en cinco o seis, va a hacer que regiones que cobraban más, entre ella Andalucía, vayan perdiendo capacidad económica". Por último, ha aseverado que "bastante ha sufrido el sector como para que en España se le cargue de más requisitos y condicionantes que nos hagan disminuir la renta agrícola".