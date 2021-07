El PP acusa en Córdoba al Gobierno de dar la puntilla a los ayuntamientos por exigirles 3.000 millones de entregas a cuenta

El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha lamentado que "el Gobierno de Pedro Sánchez está empeñado en dar la puntilla a los ayuntamientos" al esgrimir "el interés desmedido de este Gobierno por poner palos en las rueda de las entidades locales, a las que no ha enviado ni un solo euro de ayuda extraordinaria ante el covid, les intentó usurpar los ahorros municipales de los remanentes y ahora Hacienda les reclama 3.000 millones de euros" de las entregas a cuenta recibidas para su financiación.

Molina ha hecho estas valoraciones en la clausura de la Convención Intermunicipal de los Populares de Córdoba, que se ha celebrado este sábado en Cerro Muriano en Obejo, y cuyo objetivo era hacer balance de los dos primeros años de mandato municipal en las corporaciones locales de la provincia y preparar los retos de futuro para las elecciones municipales de 2023, según ha explicado este partido por medio de una nota.

Esta semana, tras la reunión del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el PP ha explicado que el Ministerio de Hacienda reclama a los 8.000 ayuntamientos de toda España la devolución de 3.000 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta que les hizo Hacienda sobre los ingresos del Estado del año 2021, cuyo cálculo resultó excesivo según este ministerio.

Las comunidades autónomas también se verán afectadas por la devolución de las entregas a cuenta con la devolución de 5.000 millones de euros.

Para Molina, "esto es un golpe más para las arcas municipales que puede poner en riesgo de quiebra la economía de los ayuntamientos".

"Después de sumir en el abandono más absoluto a los ayuntamientos en la pandemia y después de no darles ninguna ayuda, ahora encima se van a producir liquidaciones negativas a pesar de que la ministra de Hacienda prometió que los ayuntamientos contarían con una mayor participación del Estado", ha reprochado el presidente del PP cordobés al Gobierno.

"Estamos ante el Gobierno de España más antimunicipalista de la historia", ha proclamado Molina, quien ha lamentado que este varapalo vaya a suponer que el Ayuntamiento de Córdoba tenga que devolver 13 millones de euros.

Fondo extraordinario de 4.000 millones

El presidente de la Intermunicipal del PP cordobés Fernando Priego ha recordado que el Grupo del PP en el Senado de España ha pedido al Gobierno que "habilite, de forma inmediata, un Fondo Extraordinario de 4.000 millones de euros para las Entidades Locales, que garantice hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis del Covid, así como a adoptar fórmulas para compensar las pérdidas correspondientes al IVA recaudado por la Administración del Estado en 2017 y que todavía no se han abonado".

Según Priego, llevamos meses escuchando promesas y las entidades locales no han recibido ni un solo euro de ayudas extraordinarias ante la situación que sufrimos; no es un capricho, no es pedir por pedir, es algo imprescindible, necesario, pero sobre todo justo; nuestros ayuntamientos no se merecen menos, en todo caso se merecen mucho más".

El senador y alcalde de Cabra ha recordado que "solo pedimos lo que en su momento anunció la propia ministra de Hacienda y que después cayó en saco roto al tumbarse el decreto confiscatorio de remanentes en el Congreso".

"Creemos que las entidades locales no se merecen estas rabietas de la ministra, si no todo lo contrario, merecerían tener a todo el Gobierno volcado y ayudando al igual que lo hicimos desde los ayuntamientos cuando este lo necesitó, cuando no tenían ni mascarillas para proteger a la población".

Priego, que es el portavoz de Entidades Locales del PP del Senado, ha remarcado también que "el municipalismo español ha vuelto a demostrar ser la administración más eficiente, leal y responsable del Estado. Es más, creemos que lo que han pedido, de forma unánime a través de los acuerdos adoptados en el seno de la FEMP, son exigencias generosas, corresponsables y más que asumibles por el Estado; así lo han hecho países de nuestro entorno como Portugal, Italia, Alemania y Francia, que han entendido que la mejor forma de apoyar a sus conciudadanos es reforzando el ámbito municipal".