Ochavillo del Río culmina en Sevilla su marcha por una sanidad digna en las zonas rurales: "Estamos condenados a desaparecer"

La marcha Por una atención sanitaria digna en las zonas rurales ha llegado este martes al Parlamento de Andalucía en Sevilla para reivindicar mejoras en la situación actual de los profesionales y los centros sanitarios en los municipios rurales andaluces y el aumento de la inversión en sanidad pública.

La ruta se ha completado en la mañana del 30 de agosto, tras más de 100 kilómetros, partiendo de la entidad local autónoma (ELA) de Ochavillo del Río (Fuente Palmera, Córdoba), cuya alcaldesa, Aroa Moro (IU), ha advertido de que "hay un riesgo real de que los consultorios desaparezcan si no se toman medidas".

La comitiva también ha estado compuesta en su llegada a la capital andaluza por representantes y vecinos de las localidades cordobesas y sevillanas de Almodóvar del Río, Palma del Río, Peñaflor, El Priorato, Lora del Río, Alcolea del Río, Tocina y Brenes.

Desde estos municipios reclaman visibilizar la situación de la Atención Primaria andaluza, que en verano sufre falta de personal y temen que esto se alargue, ya que se esperan "unas 12.000 jubilaciones y la entrada de 2.000 profesionales", según ha explicado Moro.

La alcaldesa y portavoz de la plataforma ha criticado que "la Junta no reconoce el retraso que se produce en verano", puesto que algunos consultorios no tienen citas disponibles hasta pasado un mes. "Si no se garantizan servicios básicos estamos condenados a desaparecer", ha afirmado.

A las puertas del parlamento también ha comparecido el coordinador regional de Izquierda Unida, Toni Valero, para mostrar su apoyo a esta marcha que "representa esa indignación" que recorre la comunidad ante "un Gobierno andaluz que no cumple la principal función que tiene encomendada que es proteger a la ciudadanía".

Valero ha insistido en la baja inversión en gasto sanitario, ha criticado "las listas de espera y la saturación de la Atención Primaria" y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "aplicar el plan Ayuso, engrosando la sanidad privada con recursos públicos".

La portavoz adjunta del grupo socialista, Isabel Ambrosio, también ha recogido las reclamaciones de los integrantes de la marcha, que "comparten los profesionales sanitarios y las entidades que están viendo el deterioro de la sanidad pública".

Ambrosio ha recordado la situación de los pacientes de la comunidad, que ven retrasado su tratamiento por falta de recursos y por ello ha pedido a Moreno que "escuche y actúe" ante estas movilizaciones.

La portavoz socialista ha añadido que hace pocos días se conocía el aumento "del número de derivaciones de pacientes a la sanidad privada, más de 500.000 pacientes" que fomentan el deterioro del sistema público.

La comitiva, encabezada por las alcaldesas de Almodóvar del Río y Ochavillo del Río, ocuparon este lunes el consultorio de este último para insistir en la necesidad de mantener el horario de tarde en verano y para culminar la marcha han llegado al Parlamento con el objetivo de reunirse con la consejera de Salud, Catalina García.

El PSOE censura la "miopía política" de Moreno

Por otra parte, la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha reprochado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su "miopía política, esa soberbia política" como respuesta a la propuesta del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de alcanzar un pacto por la sanidad pública, del que ha considerado que "a día de hoy urge más que nunca".

En declaraciones a los medios durante su acompañamiento a los integrantes de la marcha por la sanidad digna en zonas rurales, Ambrosio ha presentado la firma de un acuerdo entre la Junta y el PSOE por la sanidad pública como una muestra de lo que su partido concibe como "hacer política útil, constructiva, nos toque estar en el gobierno, en la oposición" y para argumentar entonces las diferencias con el PP ante el convencimiento de "no somos lo mismo".

La portavoz adjunta socialista en el Parlamento andaluz ha calificado de "inaceptable" la actitud del presidente andaluz, a quien ha recriminado por el hecho de que "siga de perfil" ante los diferentes problemas que ha planteado de la sanidad andaluza.

Isabel Ambrosio ha comenzado por advertir sobre "el aumento alarmante de las derivaciones a la sanidad privada", quien ha cifrado esa estrategia "en más de 500.000 pacientes", un hecho al que ha sumado "los profesionales exhaustos que no han tenido refuerzo este verano", así como la incertidumbre que viven "12.000 de ellos, que no saben qué va a ocurrir con sus contratos, como los 8.000 que fueron despedidos meses atrás".

Y ante este retrato la portavoz adjunta socialista ha considerado que "Moreno Bonilla sigue callado, sin dar respuesta, soluciones" a los problemas de los andaluces, para redundar entonces en la necesidad del pacto que le propuso Espadas sobre la sanidad