Nueva protesta en Palma del Río por la "extrema situación" del centro de salud

Numerosos ciudadanos de Palma del Río y gran parte de los trabajadores del centro de salud Doctor Trujillo, convocados por los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, se han concentrado para protestar de nuevo por la "extrema situación" que atraviesa la Atención Primaria en la provincia, circunstancia que se ve especialmente "agravada" en centros como el palmeño, en el que faltan médicos cuyas plazas no son cubiertas.

De hecho, y a pesar de la finalización de la huelga de médicos por parte del Sindicato Médico Andaluz hace dos semanas, los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río aún la continúan secundando, con un seguimiento del 100% ante la "insostenible" situación del centro, han denunciado los sindicatos.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT, Mari Carmen Heredia, hizo especial hincapié en la necesidad de cobertura de los puestos, “incentivando la aceptación de los profesionales a puestos de difícil cobertura, como ocurre en el centro de salud de Palma del Río” y señaló a la gestión de la Administración de la Junta de Andalucía de “las enormes deficiencias que degeneran en una precariedad en la calidad de la Atención Primaria, con colas de espera muy superiores a las 48 horas que estipula la Ley”.

De hecho, denunció Heredia, “las últimas agresiones, injustificables, a los profesionales de la sanidad en Andalucía, la más reciente en Granada, son fruto de la desazón de una ciudadanía ante una situación de la que no son responsables los profesionales, que trabajan muy por encima de sus limitaciones horarias, sino la Administración, teniendo como consecuencia unas peligrosas consecuencias no sólo para los profesionales, sino también para los pacientes y para la salud de estos y estas, algo que no debemos tolerar como sociedad”.

Por su parte, el delegado de Atención Primaria de CSIF Sanidad Córdoba, Antonio Peña, señaló que el centro de salud de Palma "sufre especialmente los problemas de falta de personal que golpean a la Atención Primaria de la provincia”. En este sentido, expresó su solidaridad y apoyo a todos sus médicos, que acumulan ya 20 días en huelga, y “a sus más que justificadas reivindicaciones en demanda de unas mejores condiciones para poder atender a sus pacientes”.

Del mismo modo, el representante sindical subrayó que “el SAS debe comprender que la saturación que sufre la Atención Primaria, con profesionales desbordados de trabajo y usuarios cansados de una asistencia plagada de problemas, no solo perjudica la actividad en los centros de salud, sino que traslada el problema a las urgencias hospitalarias, agravando los perjuicios que se ocasiona a todo el sistema público de salud”.

El responsable de Atención Primaria del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Antonio López, señaló por su parte que "de los 13 médicos y dos pediatras del centro de salud de Palma del Río hoy hay tres de baja, un saliente de guardia y otro de formación, cinco puestos sin cubrir y esta falta la sufre la población y ahí están los datos de agresiones que acabamos de conocer, que dicen mucho de cómo está la situación sanitaria".

"De las 133 agresiones registradas en Córdoba en 2022, el 57% se produjeron en centros de atención primaria, siendo en la mayoría de los casos por desacuerdo con el trato o la conducta del profesional. Está claro que el problema de falta de profesionales no ayuda a mitigar estas desagradables situaciones, que repercuten con mayor incidencia en los centros de primaria, en médicos, personal administrativo, enfermeras, TCAE y celadores conductores”, incidió.

Por eso, para López, “es primordial dotar a los centros del personal suficiente y para ello hay que mejorar las condiciones de la contratación, porque si no, los profesionales se seguirán marchando y la atención a la población seguirá empeorando".