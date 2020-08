Muere el músico Antonio Cuevas, hijo adoptivo de Puente Genil

La localidad de Puente Genil llora la muerte del músico Antonio Cuevas Núñez, hijo adoptivo de la villa y hombre con una extraordinaria trayectoria siempre vinculada a la música a sus espaldas. Nacido en Osuna (Sevilla) en 1938, Antonio Cuevas echó raíces en tierras pontanesas siendo autor de numerosas marchas procesionales y pasodobles, como el conocido Cuaresma Pontana, y convirtiéndose en toda una referencia musical en la localidad.

Así, ha estado ligado a la Schola Cantorum Santa Cecilia, de la que fue director, y también a la Banda Municipal de Luque, a cuyos integrantes fue habitual ver dirigir durante la década de los noventa acompañando al paso de la Virgen de la Esperanza los Jueves Santo.

En octubre de 2015, Antonio Cuevas recibió el título de Hijo Adoptivo de la Villa en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Corporación Municipal en noviembre del año anterior. Durante la sesión protocolaria, que contó con la presencia de concejales de los grupos políticos con representación municipal, y familiares y amigos del homenajeado, el alcalde, Esteban Morales, hizo entrega a Cuevas, de una medalla de oro y un pergamino que acreditaba la distinción honorífica.

En su intervención, el músico tuvo palabras de agradecimiento para los miembros de la Corporación, destacando “su generosidad al concederme el privilegio de ser nombrado Hijo Adoptivo de la Villa, a la que tanto quiero y a la que con tanto orgullo he paseado por toda la geografía andaluza, mostrando las distintas facetas de mi profesión”. Cuevas señaló que “siempre he pensado que la música es la razón de mi vida, y ahora, con esta distinción, me servirá de impulso para continuar trabajando y componiendo hasta que la vida me lo permita”.

Antonio Cuevas deja un gran legado y una profunda huella en una trayectoria siempre vinculada a su gran pasión: la música.