Moreno asegura que su compañero de Iporba no apoyará la moción de censura en Baena

La moción de censura en Baena parece estar a punto dar otra vuelta de tuerca. El portavoz del grupo Independientes por Baena y Albendín (Iporba), el exregidor Luis Moreno, ha anunciado en la tarde de este jueves que su compañero de partido “no va a apoyar la moción de censura” contra el actual equipo de gobierno formado por PP y Cs, ya que “la alternativa es peor de lo que hay” y porque “hay que llegar a un mínimo de honestidad y patriotismo”.

Estas declaraciones han tenido lugar con motivo de la celebración del Pleno ordinario de Baena y en el transcurso de un punto que debatía en torno a un nuevo reconocimiento extrajudicial de obligaciones y que nada tenía que ver con este asunto. Ante este anuncio no se ha pronunciado ningún portavoz, tan solo el concejal de IU, David Bazuelo, quien ha pedido “ceñirnos al tema que debatimos”.

Moreno ha asegurado: “Ya he acordado con mi compañero que no habrá moción de censura”. Y ha dicho que el objetivo es "mantener un mínimo de empatía con los ciudadanos dadas las circunstancias que vivimos y contribuir de forma clara y positiva”. Como contrapartida, ha reclamado “correspondencia en forma y fondo por parte del gobierno”.

Para el fundador de Iporba, “Baena y sus intereses están por encima de estrategias políticas”, y ha precisado que “la moción está representada en alguien que quiere volver a la política local en contra de los intereses de Baena". "Mi compañero y yo no caeremos en eso”, ha advertido. “No hay moción ni la habrá, porque una cosa es el chismorreo político y otra la realidad”, ha sentenciado. El segundo edil de Iporba, Alfonso Rojano, que no ha estado presente en la sesión y no se ha posicionado hasta el momento sobre la moción, resulta clave para que a PSOE e IU le cuadren los números para derrocar el cogobierno de PP y Cs.