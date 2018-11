El Mes del Aceite incluye un concurso de elaboración de tortilla de patatasLa Feria de la Tapa reúne a más de una veintena de locales

El Mes del Aceite de la Denominación de Origen Priego de Córdoba incluye este año como novedad el concurso Como tu tortilla de patatas no hay otra, en el que se elaborará este conocido plato con aceite de oliva virgen extra del marco regulador. De igual forma, la DO participará en Oleifestum, la fiesta del aceite que se celebrará en la aldea de El Cañuelo. Completan las actividades la degustación de repostería tradicional elaborada por los alumnos de la Escuela de Cata de la DO, una ruta senderista y un curso de perfeccionamiento en análisis sensorial.

La iniciativa se celebrará hasta el 22 de diciembre y para el próximo sábado contempla la celebración del Día Mundial del Olivo, con una cata maridaje y una jam session a cargo de la Asociación Cultural Jazz P.C. y el showcookingCanela fina, previsto para el día 28, en el que se mezclan humor y gastronomía. Las Carnicerías Reales acogerán la exposición de fotografía #entreolivares en colaboración con la Asociación Afopriego.

La localidad celebra este fin de semana la octava edición de la Ruta de la Tapa, una iniciativa en la que participan 22 establecimientos. Además, se ha establecido un jurado profesional que determinará dos galardones: la mejor tapa presentada a concurso y el mejor bar de tapas de la localidad.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González (PSOE), destacó "el buen hacer, la profesionalidad y la dedicación de los trabajadores de la hostelería de la localidad, que cada año renuevan sus ofertas gastronómicas siendo capaces de crear nuevas tapas rescatando y apostando por las calidades y virtudes de los productos de una comarca como Los Pedroches". Destacó que la edición del pasado año contó con la asistencia de más de 15.000 personas procedentes de la provincia de Córdoba, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Sevilla, que lograron degustar más de 40.000 tapas.