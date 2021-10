La cordobesa María José Llergo 'conquista' Times Square: así es su impresionante anuncio

De Pozoblanco a la capital del mundo, Nueva York. La cantante María José Llego (Pozoblanco, 1994) ha sido elegida por la plataforma de streaming Spotify como artista Equal del mes y estos días su rostro ocupa uno de los carteles de mayor tamaño en Times Square.

"Esto me hace mucha ilusión... No quepo en mí de la felicidad y el agradecimiento al ver mi nombre y mi foto en la plaza del tiempo, como yo la llamo...", se ha expresado Llergo en un post en Instagram, donde ha compartido la imagen y ha agradecido a Spotify una campaña que apuesta por "subir el volumen de la música hecha por artistas mujeres de todo el mundo".

Lanzado el pasado mes de abril de la mano de Rozalén en España, Equal es el programa global de Spotify que tiene como objetivo fomentar la igualdad de las mujeres en la industria musical y rendir homenaje a sus carreras. Y es que los datos son contundentes: solo una de cada cinco artistas de las listas de éxitos son mujeres.

Antes que María José Llergo, otras músicas españolas de su generación han pasado por Times Square, como Rigoberta Bandini o la banda gallega Bala. Y, antes que ellas, Rosalía anunció su disco El mal querer en la gran manzana.

María José Llergo se dio a conocer en 2018 con Niña de las dunas, su primer tema, totalmente do it yourself, junto al guitarrista flamenco Marc López. Y Me miras pero no me ves, escrito por ella misma y coproducido por el sevillano Lost Twin, que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales, la consagró como una de las voces a tener en cuenta.

Estos temas se encontraron finalmente en Sanación (2020), el primer álbum de la cordobesa. El EP de siete temas reflejaba su proceso de curación emocional, un homenaje más, también en los detalles sonoros, a sus orígenes. Su último single es Te espera el mar, lanzado el pasado septiembre, canción original de la película Mediterráneo.