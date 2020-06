Lucena abre hasta el 16 de julio el plazo de solicitud de las ayudas a víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Lucena ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas económicas a víctimas de violencia de género, una convocatoria nueva impulsada por la Concejalía de Igualdad y Diversidad para hacer frente a la situación de emergencia y vulnerabilidad que la pandemia de covid-19 ha provocado en este colectivo.

Con fecha límite para la tramitación de ayudas hasta el 16 de julio, esta convocatoria de subvenciones cuenta con un presupuesto de 20.000 euros y prevé la concesión a las mujeres beneficiarias de una ayuda máxima de 500 euros, distribuida en dos mensualidades de 250 euros. La acreditación de ser víctima de violencia de género, no vivir con el agresor, estar en situación de desempleo y que la renta per cápita de la unidad familiar o de convivencia no sobrepase el 75% Iprem mensual

Según recogen las bases de la convocatoria, en la baremación de las solicitudes se tendrán en cuenta tanto el nivel de renta como el número de hijas o hijos y si hay una situación de discapacidad.

Para la titular de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, Carmen Gallardo (PSOE), este programa de ayudas “viene a sumarse al resto de recursos que el Centro Municipal de Información a la Mujer pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos en un momento de muchísimas dificultades para sus familias”.

Gallardo ha querido asimismo contextualizar esta convocatoria económica en “el amplio paquete de medidas y acciones incluidas en el plan de choque contra los efectos sociales y económicos puesto en marcha por el Ayuntamiento como reacción a la crisis sanitaria, que se ha cebado con las víctimas de violencia de género a tenor de las estadísticas que a nivel nacional se están dando”.

En Lucena, durante el estado de alarma las consultas relacionadas con los malos tratos han ascendido hasta las 381 peticiones de asesoramiento en los tres meses, “síntoma del incremento de la violencia de género que está afectando a muchas mujeres de la localidad”, ha reconocido la concejala.

La presentación de solicitudes se gestiona desde el propio Centro de Información a la Mujer, ubicado en calle Canalejas, 22, para un trato más confidencial de la documentación a presentar por las mujeres participantes en esta convocatoria.