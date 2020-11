Lucena inicia la instalación de un Poblado Navideño con limitaciones de espacio y afluencia

El Poblado Navideño se desplegará en la Plaza Nueva de Lucena al término de un año indisociable de la pandemia del coronavirus. Operarios municipales ya han comenzado los trabajos de colocación de los elementos que compondrán una tradicional recreación “reducida” y con “aforo limitado”.

El equipo de gobierno, tras sopesar ventajas e inconvenientes y analizar diversas opiniones, ha decidido instalar el atractivo central y de referencia en cada final de año en la localidad.

Entre las alteraciones acordadas, con la finalidad de implantar con rigor las recomendaciones sanitarias, el número de puestos distribuidos alrededor del Belén se reduce a seis –eran ocho en años anteriores- y el ancho del circuito por donde transitan los visitantes se amplía a tres metros.

Además, vigilantes de seguridad privada controlarán las salidas y las entradas, oportunamente señalizadas, y la longitud del montaje se acorta, aumentando el espacio diáfano hasta la iglesia parroquial de San Mateo.

La inauguración acontecerá, como es costumbre, en torno al día 5 de diciembre. La evolución de la alerta sanitaria y las directrices vigentes al comienzo del próximo mes determinarán los pormenores de un acto que, en el supuesto menos favorable, podría limitarse a un encendido del alumbrado a distancia.

Continúa la incógnita sobre la Cabalgata

En relación a la decoración y ubicación de motivos navideños o de atracciones de feria en puntos aleñados como las plazas de San Miguel y de Archidona o el Paseo del Coso, el concejal de Fiestas, José Pedro Moreno (PSOE), únicamente ha precisado que, por el momento, sólo es seguro la distribución de iluminación extraordinaria que, en este año, se extiende, también a la totalidad de las rotondas del entorno del municipio y a los barrios, donde se situarán, al menos, dos arcos.

En sentido general, ha comentado que “la voluntad del equipo de gobierno y de la Corporación es naturalizar esto lo más posible”, reconociendo y resaltando que “en estos duros momentos tomar decisiones es muy difícil”. Un objetivo prioritario, ha indicado, es “dentro de la situación que tenemos, dar el disfrute mejor a nuestros ciudadanos” y generar “optimismo y biorritmos positivos”.

Por lo demás, el concejal socialista ha optado por omitir cualquier pronunciamiento acerca de la celebración de la Cabalgata de la Ilusión, el 5 de enero del 2021, reiterando que “los tiempos los marca la Peña Amigos de los Magos”, organizadora de este desfile. Moreno Víbora apostilla que esta asociación “toma sus decisiones, no sé si hay alternativas, y luego consultarán con nosotros”. Finalmente, ha dicho que “yo puedo tener una opinión, pero no me corresponde decirla”.

Fuentes de la Peña Amigos de los Magos han señalado que, de celebrarse la Cabalgata de los Reyes Magos, se circunscribiría a las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar. Este próximos jueves, tendrá lugar la presentación del cartel.