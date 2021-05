Lucena amplía un 33% las ayudas al alquiler para jóvenes

El Ayuntamiento de Lucena ha abierto la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda habitual destinadas a la población joven del municipio en una nueva acción coordinada por la Concejalía de Juventud, con un presupuesto de 10.000 euros, un 33% más que lo destinado en 2020 cuando hubo 32 personas beneficiarias.

La concejala de Juventud, Mamen Beato (PSOE), ha informado este lunes del inicio del plazo de presentación de solicitudes, que permanece abierto hasta el 16 de junio, con unas bases, prácticamente similares a las del año anterior, donde se pone de manifiesto la importancia de aplicar estos incentivos económicos hacia un sector de la población especialmente vulnerable ante los efectos de la pandemia sanitaria.

Estas ayudas al alquiler están dirigidas a menores de 35 años que residan en una vivienda alquilada ubicada en Lucena, o en cualquiera de las pedanías de Jauja y las Navas, y cuya renta de la unidad familiar, en los seis meses anteriores al inicio de esta convocatoria, no supere el Iprem mensual vigente. Además, es requisito que no se perciban ayudas al alquiler de otras administraciones públicas y que cualquier persona de la unidad familiar no sea propietaria de otra vivienda principal o secundaria.

El importe individualizado de cada ayuda vendrá dado en función de la puntuación obtenida según los criterios de baremación y hasta agotar el crédito disponible. Se tendrá en cuenta el nivel de ingresos de la unidad familiar, si posee el título de familia numerosa o si existe en la unidad familiar alguna persona con discapacidad reconocida. Las cuantías oscilarán entre 125 euros mensuales para aquellos solicitantes con más de diez puntos y los 50 euros mensuales para quienes sumen menos de cinco puntos.

Las subvenciones aprobadas tendrán carácter mensual y se aplicarán desde el mes siguiente al de publicación de la convocatoria hasta el mes de diciembre y se abonarán en un 50% a la publicación de la resolución y el 50% restante a medida que la persona beneficiaria vaya justificando la aplicación de las cantidades concedidas. El plazo máximo para justificar el total de la ayuda concedida abarcará hasta el 31 de enero del año próximo.

“Hemos querido este año adelantar el inicio de los plazos de solicitud para que las ayudas económicas puedan llegar en el ecuador del año, dado que las subvenciones son del mes de julio a diciembre”, ha asegurado Beato, al tiempo que ha instado a “resolver todas las dudas que pueda suscitar tanto los requisitos a cumplir como la documentación a presentar en la Casa de la Juventud, contactando con los técnicos municipales”.

El plazo de presentación de solicitudes concluye el 16 de junio y tanto el modelo de solicitud como las bases completas pueden consultarse en la Sede Electrónica de la web municipal. La presentación de la documentación podrá realizarse vía telemática a través de www.lucena.es o presencialmente en las oficinas del SIAC con cita previa.