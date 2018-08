Lorite critica que el PSOE "ampare" a la alcaldesa que está inhabilitada judicialmente

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Andrés Lorite, pidió ayer al máximo responsable del PSOE de Córdoba y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, que explique "por qué ampara" a la alcaldesa de Algallarín, Encarnación Jiménez, a pesar de que "está inhabilitada por sentencia judicial firme para administrar bienes de terceros". Lorite expuso la sentencia "definitiva" del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Córdoba que "inhabilita a la alcaldesa de Algallarín para administrar bienes ajenos y para administrar o representar a cualquier persona durante cinco años", si bien reconoció que "se trata de una sentencia sobre unos hechos ajenos a la gestión municipal" de la regidora.

En cualquier caso, el dirigente del PP remarcó que el auto "deja muy claro que esta persona está inhabilitada para administrar bienes de terceras personas como pueden ser los vecinos de esta Entidad Local Autónoma".

Ante las declaraciones de Lorite, el secretario de Política Institucional del PSOE, Jesús María Ruiz, señaló que a la alcaldesa de Algallarín "la avala la confianza de sus vecinos y por su buena gestión". "Lorite sabe perfectamente que el asunto de la alcaldesa de Algallarín no tiene nada que ver con su cargo público y no está inhabilitada para ello", anotó. Según Ruiz, "es posible que sean otros los que tengan que explicar cómo avalan a su líder nacional, Pablo Casado, a pesar de tener asuntos pendientes sobre los que responder acerca de su formación académica y sus titulaciones". Señaló que "los responsables del PP no deberían hablar de corrupción, porque en su partido es un tema delicado".