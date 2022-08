Juan Ramón Valdivia: "Por muchas fotos que se haga, un alcalde no vale nada sin sus concejales"

El próximo 24 de agosto se celebrará el Pleno extraordinario en el que el hasta ahora primer teniente de alcalde y presidente del área de Hacienda del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, el popular Juan Ramón Valdivia, tomará posesión como nuevo alcalde.

–¿Cómo han sido estos últimos días desde que se conociera el nombramiento de María Luisa Ceballos como secretaria general de Administración Local?

–Cuando María Luisa presentó su carta de renuncia, fue un acto que queda para el recuerdo para todos los presentes, porque lo hizo en el registro del Ayuntamiento con muchos de los trabajadores municipales arropándola, con los medios de comunicación, con algunos concejales de sus equipos de gobierno anteriores y también con antiguos alcaldes como Juan Carlos Pérez Cabello, y con su equipo de gobierno. Fue un momento duro y emotivo porque todos los que estábamos allí teníamos ese pellizco en el estómago. Tomé la palabra no como su teniente de alcalde, sino creyéndome la voz de todos, porque todos queríamos darle las gracias por el trabajo que ha realizado y por su forma de ser tan humana.

–Ceballos apuntaba a la solidez del equipo de gobierno actual como uno de los motivos por los que tomaba la decisión de renunciar a su cargo, ¿qué opinión le merece esta afirmación?

–Anteriormente, ha renunciado a cargos de gran entidad como el de senadora o diputada nacional porque ha considerado que no era el momento adecuado. Y no lo era no porque el PP fuera a perder votos o los concejales no pudiéramos conseguir ese apoyo que ella obtenía solo con su figura. Era porque en ese momento los proyectos estaban todavía en pañales y la ciudad tenía mucho en juego. Esa fue en parte la frustración que sentimos en abril de 2017 con la moción de censura, porque acabábamos de recibir los Fondos Europeos. Un total de 6,25 millones de euros que están contribuyendo a cambiar la ciudad, y no era el momento para que ella abandonara o diera un paso atrás. Sin embargo, ahora se producía la situación perfecta porque hay muchos proyectos que están finalizando y otros que se están definiendo con los fondos Next Generation. El equipo está bastante fuerte, es bastante conocedor de sus delegaciones y creo que el momento era perfecto. La figura del alcalde es importante, pero por muchas fotografías que se haga, si detrás de él no hay un equipo de concejales que estén trabajando diariamente, ese alcalde no vale nada. María Luisa ha conseguido un gran equipo, y esa va a ser la garantía que voy a tener yo para que en los próximos ocho meses Priego siga a buen ritmo.

–¿Qué ha supuesto para usted que la junta local del PP le proponga como alcalde?

–Conocí la noticia el pasado 28 de julio, así que desde esa fecha hasta que salta la noticia os podéis imaginar cómo han sido esos 15 días, porque entre medias hemos tenido la adquisición de las participaciones de Aguas de Priego. En el momento en que acepto ser el número 2 de María Luisa Ceballos en 2019, sé que es un riesgo. De hecho, me he empeñado en conocer todos los temas del Ayuntamiento por si en algún momento ocurría esto. Sabemos que el perfil político de María Luisa es de primer nivel y que no iba a ser alcaldesa toda la vida, por mucho que quisiéramos.

–¿Cómo va a afectar su nombramiento como alcalde en el organigrama del Ayuntamiento?

–El Pleno en el que seré elegido alcalde, si todo sale bien, será el 24 de agosto a las 12:00 y de inmediato convocaremos un Pleno extraordinario urgente para el jueves, 25 de agosto, para aprobar el nuevo reparto de las delegaciones. Como primicia, anunciar que el primer teniente de alcalde será Luis Miguel Carrillo, actual presidente del área de Bienestar Social, que ha ejercido como concejal desde 2011 y que es una persona sobradamente conocida tanto por su faceta pública como por su perfil personal. El resto de delegaciones, que se darán a conocer entonces, se van a reordenar, aunque no va a haber demasiados cambios.

–¿Cuáles van a ser las líneas a seguir y los objetivos a conseguir en los próximos ocho meses hasta la celebración de las elecciones municipales de mayo de 2023?

–En estos ocho meses tenemos que hacer de manera comprimida lo que hace un alcalde durante cuatro años. Las primeras semanas las voy a dedicar a presentarme oficialmente, voy a empezar con los alcaldes pedáneos, pues es importantísimo su papel para luchar contra la despoblación. También habrá mucho seguimiento de las inversiones que se están finalizando, tan importantes como la calle Río o los aparcamientos del instituto Carmen Pantión, que para final de año deben estar muy avanzados. Y dedicaremos los últimos meses, ya entrada la campaña, a partir del mes de marzo, a explicar todos los proyectos que tenemos de ciudad que pretendemos que en el próximo mandato salgan adelante.

–En cuanto a la relación del equipo de gobierno con la oposición, ¿se va a continuar con ese talante dialogante que se ha intentado conseguir en estos últimos tiempos?

–La voluntad está, pero es muy complicado mantener un diálogo con quien ni te saluda. Hablo del portavoz del grupo socialista. María Luisa es una figura de consenso para todos. Lo más barato que le puedes pedir a una persona es un aplauso, y en el Pleno nos levantamos los concejales del equipo de gobierno a aplaudir. Creíamos que iba a ser un acto unánime, y que el grupo socialista se quedara sentado sin aplaudir fue un poco extraño. He de decir en su defensa que, cuando finalizó el Pleno, se acercaron y saludaron a María Luisa, pero creo que fue un gesto injusto. Si la política es el arte del diálogo y no podemos dialogar con el grupo de la oposición, es complicado.

–Sin duda, uno de los temas que más noticias ha generado en estos últimos años ha sido la remunicipalización de la gestión del ciclo integral del agua. ¿Cómo ha sido este proceso que se ha prolongado durante cinco años?

–La realidad es que, desde el 27 de mayo de 2011, el día después de ganar las elecciones, empezamos a trabajar para que el agua volviera a ser pública en Priego. En los primeros años, de 2011 a 2015, la situación económica del Ayuntamiento era tan crítica que no podíamos ni pagar las nóminas. En esa circunstancia, era burlesco hablar de la remunicipalización del agua. Sin embargo, fueron los años que más presión hubo por parte de los colectivos sociales y por parte de algunos grupos políticos. Conseguimos reequilibrar el Ayuntamiento y, cuando volvimos a ser elegidos en 2015, encontramos una oposición unida en bloque que impedía sacar adelante un expediente tan completo como el del agua. Es a finales de 2016, cuando la situación económica del Consistorio permitió afrontar un préstamo para la adquisición de esas participaciones. Lo complejo de este expediente es que cada euro público que se mueve tiene que estar fundamentado en una serie de documentos de un carácter técnico complejísimo. Cada documento se ha llevado a distintas comisiones y a Pleno, y he de decir que el grupo socialista no lo ha puesto fácil.

–Este proceso de remunicipalización ha afectado incluso al porcentaje de endeudamiento del Ayuntamiento, que se ha visto incrementado...

–Si no hubiera invertido los tres millones de euros en la adquisición de las participaciones del socio privado y los 2,1 millones de euros del aval, tendría un porcentaje de deuda a finales de este año 2022 de un 38%. Lo que ocurre es que pagar en este año el precio del error que se produjo en 2010 nos ha costado caro. El Ayuntamiento de Priego, sin pasarse de ese 75% de endeudamiento que es el que marca la ley, estará a final de año en torno al 68% de endeudamiento. Pero solamente hay un expediente culpable de este aumento de deuda y, si me permiten, solo hay unos responsables políticos de este incremento. Y no somos nosotros.