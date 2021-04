Iznájar ultima la X edición de su Festival de Balcones y Rincones con un formato renovado

Con un formato "renovado y adaptado a las circunstancias", el Ayuntamiento de Iznájar, junto con la Diputación de Córdoba, ha diseñado un programa de actividades paralelas que principalmente se celebrarán durante los fines de semana en los rincones y espacios protagonistas del mayo iznajeño según ha explicado el consistorio.

Esta X edición del festival de Balcones y Rincones tendrá comienzo el día 30 de abril con la inauguración en el patio de las Comedias y durará hasta el final de mayo. Durante este mes, se llevarán a cabo actividades de distintos ámbitos culturales como conciertos de guitarra y flauta, concursos de cruces de mayo, feria del libro, talleres de fotografías, obras de teatro y eventos gastronómicos entre muchos otros.

De hecho, el Ayuntamiento del municipio ha confirmado que una de las novedades de esta edición será "la conjugación de los componentes de esta fiesta primaveral: balcones, flores, miradores, rincones, etc., con diversas manifestaciones culturales: música, pintura, escultura, poesía, danza, fotografía o teatro, así como actividades medioambientales y gastronómicas".

Como medidas sanitarias para evitar la posible propagación de coronavirus, el gobierno municipal ha indicado que en muchas de las actividades será "requisito indispensable" la inscripción previa como medida de prevención y previsión por parte de la organización. "Además, el aforo será limitado en todos los eventos, tanto en espacios cubiertos como al aire libre", ha subrayado.

"Las personas que rellenen el formulario de preinscripción recibirán una confirmación automática, pero las plazas no estarán garantizadas hasta que no reciban una notificación vía correo electrónico o Whatsapp donde se les indique expresamente estar inscritas y con plaza confirmada", ha informado el Ayuntamiento de Iznájar, que, por último, ha aclarado que todas las personas que se inscriban a una actividad "declararán responsablemente no acudir al evento en caso de presentar síntomas compatibles con el covid-19, si hubieran estado en contacto estrecho con una persona positiva, así como cumplir todas las normas vigentes y medidas de prevención".