IU denuncia el "deterioro" de las instalaciones de la piscina cubierta de Puente Genil

“Ante los problemas de deterioro de las instalaciones de la piscina cubierta de Puente Genil, y contra las condiciones laborales de sus trabajadores, con una inacción total por parte del equipo de gobierno”, el grupo municipal de Izquierda Unida ha solicitado al equipo de Gobierno que inicie los trámites encaminados a la reversión de la actual concesión y a la recuperación de la gestión pública de estas instalaciones municipales, “ya que desde hace años se demuestra que su privatización sigue a costa del deterioro de esta instalación pública y los derechos laborales de sus trabajadores”.

A través de un comunicado, desde la formación de izquierdas señala que “a la falta de mantenimiento adecuado y visible deterioro material, además de los despidos en la plantilla, retrasos en pago de nóminas y a proveedores, se suman nuevos problemas, ya que una de las calderas no funciona por falta de mantenimiento adecuado, lo que hace que la temperatura del agua no sea la adecuada, motivando las quejas de los usuarios, aunque no pongan hojas de reclamaciones que ayuden a evidenciar el problema. Además, esta circunstancia ha hecho que haya habido que aplazar los cursos de natación infantil”.

Por otra parte, Izquierda Unida denuncia que los retrasos en el pago de nóminas continúan; de hecho, “la plantilla solo ha recibido el 40% del pago de la nómina de noviembre a estas alturas del mes de diciembre”.

“Después de aceptar las condiciones mucho más beneficiosas en un segundo contrato -más de 150.000 euros anuales de subvención- y seguir incumpliendo sus obligaciones, la empresa concesionaria tiene la intención de que se le permita subir las tasas un 15 por ciento a los usuarios”, afirman desde la formación de izquierdas. Todo ello “ante la escandalosa la inacción del PSOE, que reconoce en privado estar esperando a que la empresa se hunda sola y abandone la concesión para tomar cartas en el asunto, sin importarle los problemas laborales y contra la instalación pública que esto ocasione”.

Desde el grupo municipal de Izquierda Unida, recuerdan que llevan ya varios años “pidiendo una auditoría externa del estado material de la instalación sin que el gobierno local, conocedor de todos los problemas, haga nada”.