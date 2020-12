IU denuncia la precariedad de la atención sanitaria en Puente Genil

La concejala de Izquierda Unida, Virginia Bedmar, ha denunciado la situación en la que se encuentra la atención primaria en Puente Genil, “especialmente en lo que se refiere a las consultas de los pediatras, porque de cuatro profesionales que había, tres están de baja, dos de ellas son de larga duración, la tercera parece que también está durando un poquito más y el cuarto de los profesionales está disfrutando de sus vacaciones”.

“La solución que han adoptado es que viene un pediatra de Cabra dos días a la semana, pero es claramente insuficiente, estamos hablando de 4.000 menores de 14 años, la situación no es la más idónea y esto empieza a ser insostenible, sobre todo porque estas bajas no se cubren, y aunque esta situación ya venía pasando desde hace tiempo, ahora esto se está haciendo un problema más grave”, ha apuntado.

Bedmar ha recordado que el otro gran problema que está dando es el relativo a la concertación de las citas, ya que “no se pueden hacer de manera telefónica, ni tampoco a través de la aplicación, hay que venir presencialmente y esperar a una cola que a veces tiene a unas 20 o 30 personas, cuando precisamente no se recomiendan las aglomeraciones y menos en un centro de salud”.

“Estas deficiencias están derivando en otros problemas y agravando otras patologías que no son covid. Se está infradiagnosticando enfermedades más graves y no se están siguiendo a persona que han sufrido infartos, lo que repercute en un impacto en la mortalidad de la población”. “Agradecemos la labor de los sanitarios, pero esta segunda ola nos ha pillado sin refuerzo, los sanitarios están ya agotados y entendemos que son los vecinos los que tienen que denunciar esta situación porque la sanidad pública es la única que puede garantizar una salud comunitaria”, ha afirmado.

Por su parte, el ex alcalde, Manuel Baena, médico del Centro de Salud José Gallego Arroba, ha explicado que que “durante las Navidades nos quedamos cuatro o cinco médicos de atención primaria, que nos hacemos cargo de los niños mayores de 6 años y de algunos menores, porque si viene solo dos días el pediatra alguno habrá que ver”.

“Esto me parece una auténtica barbaridad. En verano cuando se creó eso de no cubrir las vacaciones los socialistas decían que había menos gente, pero no parece que en invierno la haya. En plena pandemia permitir que una población de 30.000 habitantes se quede con 4 médicos en el centro de salud y sin pediatra es denunciable ante los tribunales”. Además, ha hecho hincapié en que “las autoridades del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba no están cumpliendo con su obligación de garantizar el adecuado cuidado de la salud de la población que les compete”.

“Me parece muy mal y más todavía cuando esta dejadez se convierte en un picor permanente con las actividades que se pueden hacer o no. Si no mejora la situación de la asistencia sanitaria y no han hecho nada en todo el verano, qué hacen abriendo la mano, quién va a poder atender la nueva oleada”, ha refelxionado Baena, quien aparte de pedir cabeza “además de carné” para que la población esté mejor atendida, ha mostrado su incredulidad ante la pasividad de la población para exigir que esto se arregle.

“Estoy desconociendo a mi pueblo, porque no sé si estamos esperando a que vengan los Reyes para solucionar esto”. Ante esto, ha indicado que “la mayoría de los médicos no estamos escondidos en casa, estamos aquí y el que quiera que los veamos que pida cita, que estamos en el centro de salud”.

Por último, la parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, ha afirmado que la falta de médicos es común en la comunidad autónoma, y la única manera de resolverla es aumentando la inversión y contratando más profesionales. El consejero Aguirre ha decidido no aumentar esas partidas, pero eso no se está haciendo en Andalucía, y al contrario, está poniendo a hacer guardias a los directivos del SAS sobrecargando más a un personal que ya está maltratado en vez de contratar más médicos.

“Deje de parchear, señor Aguirre, porque está facilitando que los médicos se vayan a centros privados porque tienen mejores condiciones y salarios”, ha apuntado, “tenemos que cuidar a quienes nos cuidan y, al mismo tiempo, los vecinos se merecen garantizar su derecho a unos cuidados mínimos y básicos, con citas médicas rápidas, así como acceso a las especialidades que tienen que estar garantizadas”.

El PSOE también se queja por la falta de pediatras

En la misma línea, el parlamentario pontanés Jesús María Ruiz, portavoz del PSOE-A en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía, se ha dirigido al Consejero de Salud, reclamando soluciones a la falta de pediatras para atender a la población infantil de Puente Genil.

A través de una nota de prensa remitida por el PSOE, se indica que “mediante escrito dirigido a la Mesa del Parlamento de Andalucía, Ruiz ha reiterado las reclamaciones del Alcalde de Puente Genil de consolidar la plantilla de Pediatría de la Zóna Básica de Salud de la localidad, estableciendo mecanismos de suplencia necesarios para que no se interrumpa la asistencia pediátrica”.

“La respuesta por parte de la Consejería de Salud y Familias sigue sin llegar, y los problemas en este sentido se han visto acrecentados en los últimos meses en los que la plantilla de pediatría se ha visto reducida a solo 1 profesional de los 4 con los que debe contar Puente Genil. Consecuencia de ello es que la población infantil está siendo “atendida” por médicos de familia, además del colapso de atención primaria. Desde el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía se han planteado numerosas iniciativas para aumentar la plantilla de Atención Primaria en Andalucía, precisamente para garantizar una accesibilidad al conjunto de la población adulta e infantil. Ahora reiteramos ese aumento de la plantilla para Puente Genil y su Zona Básica de Salud”.