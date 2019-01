IU llevará a la UE la "falta de seguridad" y el traslado de residuos a El Cabril

La lucha de IU contra el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril "es como la gota que va orando la tierra" y se hace "con perseverancia". Es lo que sostiene el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, quien ha anunciado que la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE) ha aceptado su petición en la que la formación va a exponer "la falta de seguridad" en las instalaciones y también en el recorrido del transporte de residuos.

Maíllo ha informado de que será en torno al 20 o el 21 de febrero cuando "dos o tres representantes" de la formación –se elegirán entre miembros de diferentes colectivos ecologistas de Andalucía y Extremadura y partidos políticos– viajen hasta Bruselas para exponer sus datos acerca de la situación en la que se encuentra El Cabril, además del transporte de los residuos de media y baja actividad nuclear que se albergan en sus instalaciones, y en algunas de las celdas del almacén, a raíz de la filtración de agua de lluvia detectada.

Maíllo hizo referencia al hecho de que en la comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29, realizada en diciembre de 2017, se constató que la cantidad recogida fue superior al 100% de la definida como cantidad nominal media establecida en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, tal y como recoge el informe anual del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ya que avanzó el Día.

No obstante, continua el citado informe, "el acuerdo con lo manifestado por Enresa al CSN, estas cantidades anómalas se deben a la entrada de agua de lluvia en la estructura de la celda durante los trabajos de cierre de la sección 1 y acondicionamiento de la sección 2 de esa celda 29".

Éste será el segundo paso de una estrategia que IU ya llevó a cabo en la denuncia del deterioro de los humedales de Doñana. No en vano, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan el humedal de Doñana.

Pues bien, en el caso de El Cabril "primero pedimos que se abriera el trámite para ser escuchados", ha detallado Maíllo, quien ha señalado que el segundo paso ha sido el de conseguir que la Comisión de Peticiones acepte escuchar su exposición.

El tercer paso que espera que se cumplan en IU es que miembros de la citada comisión de la UE visiten El Cabril y elabore un informe integral; la visita, según sus previsiones, podría llevarse a cabo a lo largo del segundo semestre del año.

No obstante, este futurible documento no es vinculante, pero ha advertido de que "tendrá un valor político importante si es contundente" y muestra que no se cumple la directiva europea.

Para el líder de IU, el objetivo es "abordar el debate de la energía nuclear", al tiempo que ha considerado la necesidad de que desde el Gobierno central se ponga en marcha "un nuevo plan de energía estatal".

En esta línea, lamentó que el Ejecutivo hable ahora de abrir un debate sobre la energía y los residuos nucleares, sin "emplazarlo en un periodo de tiempo" concreto, y pasando por alto que, a su juicio, "este debate se ha hecho muchas veces y ya se ha determinado". "El problema es que no es ejecuta", ha subrayado Maíllo, quien ha incidido en que el Gobierno va "tarde" en el desmantelamiento de la energía nuclear en España y no tiene "voluntad de poner fechas".

Mientras, el coordinador provincial de IU, Pedro García, ha recordado que "la lucha y la preocupación" de su formación con El Cabril es "histórica" y se puso en marcha desde "que empezó a funcionar como cementerio nuclear". En su intervención, ha añadido que esta situación se da en Córdoba, una provincia que "es un desierto industrial" y en la que "cuando ha habido inversiones para nuestra provincia siempre nos hemos llevado la desagradable sorpresa que se han destinado ampliar el cementerio nuclear".