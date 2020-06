IU de Puente Genil recela del borrador de presupuestos del Ayuntamiento para 2020

Izquierda Unida duda entre abstenerse o votar en contra, pero no parece que vaya a votar a favor del borrador de presupuestos municipales que el equipo de gobierno de Puente Genil llevará al Pleno del próximo jueves. Así lo ha anunciado el portavoz municipal de IU, Jesús David Sánchez, quien ha dicho que la acogida del PSOE a las propuestas de su formación han sido bastante “tibias”, sin que haya mediado un “compromiso expreso” a desarrollar las mismas en los próximos meses.

Sánchez ha explicado que ante el impacto de la crisis sanitaria, su grupo planteó la puesta en marcha de un plan de obras e inversiones en barrios y aldeas para dinamizar el empleo en obra pública “algo en lo que teníamos un grado de coincidencia importante con el PSOE”.

“Sin embargo, les poníamos como condición que hubiera informes técnicos que dijeran como había que empezar a poner en el calendario esas actuaciones, para que no se repitiese lo ocurrido en los últimos años, ya que no actuar a tiempo en los plazos ha provocado un sobrecoste en las obras o incluso tener que devolver subvenciones de Diputación. Entendíamos que debía haber una planificación, un estudio para el refuerzo de la plantilla del Ayuntamiento y una mejora de la partida dedicada al mantenimiento en colegios, que tenía que subirse un 50%, cuestiones a las que no han querido comprometerse”, explicó.

“Tampoco nos ha hecho caso en otros temas como nuestras propuestas para el apoyo a pequeñas y medianas empresas, al comercio de cercanía o a la puesta en marcha de una línea de microcréditos”, dijo el portavoz de la formación, quien mostró su malestar por los recortes de las aportaciones municipales a la Mesa Local de la Juventud, “al tiempo que se han mantenido las cuantías para los convenios de más coste económico, lo que genera un desequilibrio”.

Por otra parte, desde IU dieron el visto bueno a que "se quintupliquen las ayudas a servicios sociales con la aportación de otras administraciones, pero hemos querido que esa respuesta del Ayuntamiento sea participativa y transparente con la participación de entidades que trabajan en lo social, y también se ha rechazado”.

Sánchez reiteró que su formación está en contra de propuestas en las que está insistiendo el gobierno municipal como la privatización del alumbrado público o la recuperación de la piscina cubierta, “ya que hay incumplimientos indiscutibles y tampoco sabemos el resultado de la auditoria e informes técnicos encargados sobre la necesidades de mantenimiento de la instalación”.

“Además, hemos propuesto una subida salarial y una mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, limpieza y cementerio, pero se han negado en banda”, aseguró. “Las propuestas de IU no son costosas, pero parece que lo que se va a votar va a ser el borrador que ya está sobre la mesa y hay pocos visos de querer contar con nosotros”, dijo Sánchez, quien acusó al PSOE de “entenderse mejor con la derecha, por lo que salvo sorpresa final, nuestro voto no va a ser favorable”.