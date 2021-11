IU de Puente Genil plantea una consulta popular para decidir la gestión del servicio del agua

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, ha propuesto la realización de una consulta popular para que sean los ciudadanos de Puente Genil quienes decidan qué modelo de gestión del servicio de agua prefieren para las próximas décadas.

Sánchez ha mencionado que esta consulta se articularía sobre la base del reglamento de participación ciudadana aprobado por el Ayuntamiento, pudiendo desarrollarse en un periodo de unos tres meses, toda vez que se desarrolle previamente un proceso tendente a la articulación de mesas informativas y paneles explicativos que desembocarían en una votación a concretar en cuanto a su realización, bien desde el punto de vista físico, o incluso con un mecanismo online.

Sánchez ha justificado esta propuesta alegando que “en las últimas hemos visto informaciones contradictorias sobre este asunto, y sobre todo, poca transparencia, poco diálogo, poca participación ciudadana y mucha prisa”.

“Este es un asunto importante y clave, ya que afecta al consumo de las familias”, ha explicado el concejal de IU, quien ha puesto de manifiesto que hay mucha confusión entre la ciudadanía “ya que la gente sabe que Esteban Morales [alcalde de Puente Genil] está al frente de Emproacsa, y muchos consideran que se va a llevar el agua a su empresa”.

“Consideramos que este proceso debería haber culminado antes, porque se da por hecho que Aqualia va a continuar prestando el servicio a partir del 19 de diciembre, en el marco de la prórroga de seis meses contemplada en la concesión, pero dado que esto lo tenía que haber previsto el equipo de Gobierno hace mucho tiempo, entendemos que esta consulta puede ser interesante para aclarar la posición de unos y otros, y aunque el resultado de la misma no es vinculante, también hemos ofrecido al resto de grupos políticos que se asuma el resultado que salga de la misma”, ha incidido.

Al hilo de ello, Izquierda Unida organizará el próximo martes 16 de noviembre una mesa informativa sobre los diferentes modelos de gestión del servicio de agua, mesa a la que han confirmado su asistencia representantes de Aqualia y Miguel Villa, una de las personas que participó en la creación de la empresa pública de aguas de Lucena.

“También hemos invitado a Emproacsa, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta”, ha informado Sánchez, quien ha añadido que “la gente no sabe lo que está haciendo el equipo de Gobierno en este asunto, ni conoce las ofertas que hay, sólo sabe que ya vamos tarde para todo, porque no se han hecho las cosas bien desde el principio”.