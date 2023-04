La Fiscalía de Córdoba ve indicios de prevaricación por la inacción del alcalde de Belalcázar en una construcción ilegal

La Fiscalía de Córdoba ve indicios de prevaricación en la inacción del alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández (PSOE), tras la construcción de unos garajes sin licencia y en contra de la norma urbanística de la localidad y después de que el Ayuntamiento, además, no haya remitido información alguna a la fiscal del caso durante el tiempo que han permanecido abiertas las diligencias. El órgano ha interpuesto la denuncia contra el regidor y lo ha remitido al juez para su investigación.

La denuncia ante la Fiscalía fue hecha por un vecino afectado por las obras en su vivienda, que se remontan a septiembre de 2010 y abril de 2015, mientras era alcalde Antonio Vigara, según explica el informe de la Fiscalía, que tiene fecha del 14 de marzo de este año.

Las construcciones se habrían llevado a cabo por un particular para instalar unos garajes en la localidad, no permitidos por la norma urbanística y sin contar con licencia. A su vez, esta persona vendió a otro particular un terreno para garajes donde edificó. Ahora, la Fiscalía reprocha al Ayuntamiento que no restablezca la legalidad conforme a sus competencias y, además, que no se ha recibido el informe solicitado a la Corporación municipal.

Según la fiscal, se acometieron varias reclamaciones y procedimientos al Ayuntamiento, uno de ellos el 24 de agosto del año 2020, otro el 8 de marzo de 2021 y por último el 23 de junio de 2022, sin que hasta ahora se haya obtenido contestación ni repuesta sobre la legalidad de las obras "ejecutadas sin licencia y dañosas para la recurrente" de la causa.

Por esta razón, la Fiscalía de Córdoba ha interpuesto denuncia contra el alcalde de la localidad y "cuantas autoridades administrativas resulten de la investigación ante el Juzgado de Instrucción Decano de Peñarroya-Pueblonuevo, por si los hechos fueran constitutivos de delito de los artículos 320 o 404 del Código Penal", es decir, de prevaricación, por el hecho "de reiteradamente omitir la reposición del terreno a su estado originario".