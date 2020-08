Ecologistas amenaza con llevar a la Fiscalía una plantación de olivos en el Parque Natural de la Subbética

Ecologistas en Acción ha amenazado con llevar ante la Fiscalía de Córdoba una plantación reciente de olivos en suelo forestal del Parque Natural de la Sierra Subbética después de que el propietario, pese a una sanción reciente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, no restituya el terreno a su uso como pastizal.

El caso se remonta a 2017, cuando dos hectáreas de terreno situadas en el paraje de Pozo Nuevo, en el término municipal de Zuheros, fueron transformadas y plantadas de olivos "en pleno corazón" de parque. Aquello supuso una "clara vulneración" de la normativa de protección y conservación de la zona, un pastizal de montaña donde crecían herbáceas espontáneas autóctonas y arbustos.

Según Ecologistas, los terrenos dejaron de cultivarse hace más de 40 años y, anteriormente, en este suelo crecía cereal de secano, sobre todo trigos duros, avenas, vezas y cebadas. La normativa especifica que las superficies agrícolas que se dejen sin cultivar durante más de una década adquieren el carácter de forestal, lo que precisamente ha ocurrido en este caso, advierte el colectivo conservacionista.

"No solo es su valor ecológico, sino también geológico, pues estos terrenos son pequeñas navas o polje y se asientan en un puerto entre dos montañas. Es de tanta importancia este tipo de formaciones geológicas que en el 2006 fue declarado Geoparque de la Red Europea y Geoparque Global, por lo que desde 2015 cuentan con la consideración de Geoparque Mundial de la Unesco", ha advertido Ecologistas.

Tramitadas en su momento las denuncias pertinentes por la Consejería de Medio Ambiente, el expediente sancionador incluyó como medida no pecuniaria la restitución del terreno a su estado primitivo por parte del propietario. Un hecho que a día de hoy, según el colectivo, no se ha llevado a cabo "ni parece que el propietario tenga intención de hacerlo". El plazo dado por la Administración es de seis meses y, de no hacerlo, podría incurrir en responsabilidad penal, advierten.

La federación provincial de Ecologistas en Acción ha pedido a la Delegación de Desarrollo Sostenible que haga cumplir la ley y que lleve a cabo la ejecución subsidiaria "como está obligada a hacer, pues está claro que el propietario no va a restituir el terreno". En caso, contrario, el expediente se pondrá en conocimiento de la Fiscalía.