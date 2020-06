Ecologistas en Acción denuncia daños a la flora y fauna en la ribera del Guadajoz a su paso por Baena

Ecologistas en Acción culpa a la sociedad Red Eléctrica de España de la corta y desmonte de más de una hectárea de sotobosque en la ribera del río Guadajoz en plena época de cría de múltiples especies de aves y mamíferos que habitan en la zona.

Concretamente, se trata de unos trabajos para prevenir incendios forestales realizados en el paraje conocido como soto de Migofortuna (a la altura de la zona de Ìzcar) en el término de Baena, que han arrasado con tarajes, fresnos, álamos, olmos y cañas de grandes tamaños, cortados a ras de suelo con motosierras y maquinaria pesada y que, según denuncian los ecologistas, "se han llevado a cabo en la peor época posible, ya que en este momento todas las especies de aves están en pleno periodo reproductor".

La organización ecologista argumenta que "aún siendo necesarios los desbroces de vegetación que se acumula bajo los apoyos y los cables conductores para evitar y prevenir incendios durante la época de verano, no es menos cierto que, en este caso, se ha llevado a cabo sin ningún criterio técnico, por lo que nidos con huevos o polluelos han sido destrozados y eliminados durante las talas y arranque de la vegetación. Y lo mismo ha sucedido con pequeños mamíferos y otro tipo de fauna".

Asimismo, desde Ecologistas en Acción añaden que "estos trabajos preventivos se pueden hacer perfectamente durante el otoño o invierno, siendo menos dañinos para la fauna silvestre", por lo que "dando por hecho que la empresa tiene todas las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo este tipo de trabajos, tenemos la certeza de que no pueden ni deben actuar de esta manera y menos en fechas de reproducción de las especies silvestres".

Según explican, "de lo contrario se trataría de una negligencia de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que habría permitido la vulneración de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres".

La formación verde señala que "Red Eléctrica de España se vanagloria en su página web de su respeto al medio ambiente pero, en este caso, no ha dado ejemplo de ello y no ha dudado en destruir la nidificación de muchas aves silvestres que habitan en estos sotos, como tórtolas, palomas torcaces, currucas, ruiseñores, abubillas, jilgueros, etc".

El soto de Mingofortuna es seguramente el espacio forestal del río Guadajoz más extenso que aún sobrevive en el término de Baena. Atrás quedaron antiguos sotos como el de La Maturra o El Palomar, ya desaparecidos y puestos en cultivo de olivos. Ecologistas en Acción vigilará que este espacio no acabe siendo ocupado de la misma manera por olivares.