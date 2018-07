La Diputación reclama a Guadalquivir Futuro la devolución de 40.000 euros

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), dependiente de la Diputación, ha iniciado ya la tramitación del expediente de reintegro total de la subvención de 40.000 euros concedida a la Fundación Guadalquivir Futuro mediante la suscripción de un convenio de colaboración en el ejercicio de 2016. La petición de devolución, según explicó ayer la vicepresidenta del IPBS, Aurora Barbero, se fundamenta en que "de la documentación aportada para justificar la subvención no se puede deducir la realización completa de la actividad subvencionada". Según Barbero, "la justificación es insuficiente, teniendo en cuenta los términos establecidos en las normas que regulan la subvención, y se produce un incumplimiento en las obligaciones impuestas a los beneficiarios y en los compromisos asumidos por estos".

La vicepresidenta del IPBS detalló que "no se ha aportado relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad con indicación del importe y procedencia, siendo imposible determinar si ha habido exceso de financiación sobre el coste de la actividad subvencionada así como posibles desviaciones respecto a las previsiones iniciales".

El convenio de colaboración entre el IPBS y la Fundación Guadalquivir ascendía a 40.000 euros y fue suscrito en mayo de 2016 con el fin de colaborar en el proyecto denominado Plan socio-educativo integral en las zonas de transformación: intervención integral, provincial y comunitariamente. Tras finalizar el período de ejecución del proyecto el 1 octubre de 2017, añadió la diputada provincial, "la Fundación Guadalquivir Futuro presentó ante el IPBS la documentación justificativa de la subvención el 12 de marzo de 2018, tras requerimiento a través del BOP por no haberse podido realizar la notificación por otras vías". No obstante, continuó Barbero, "no ha sido hasta el 6 de junio de este año cuando dicha documentación ha sido completada, procediéndose entonces a un análisis y estudio exhaustivo". La Diputación recordó que teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento de la misma, el acuerdo de inicio del expediente de reintegro será notificado a la Fundación Guadalquivir, teniendo ésta un plazo de 15 días para alegar o presentar los documentos que estime oportunos.

El anuncio de la petición de la devolución de la ayuda a Guadalquivir Futuro hecho por la Diputación llegó apenas un par de horas después de que el portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, y la diputada popular María Jesús Botella acusaran al gobierno de la institución provincial de ocultar información acerca de las ayudas a la Fundación Guadalquivir. Lorite recordó que fue hace dos años cuando la Diputación concedió unas ayudas a la citada fundación por un montante de 40.000 euros, cifra que, según el popular, la convierte "en el colectivo social que más fondos de la Diputación ha recibido"; se trata de una demanda que los populares ya reclamaron en el último pleno de la institución provincial. El portavoz del PP en la Diputación detalló que el pasado 17 de mayo su partido pidió al gobierno provincial el acta de comisión de seguimiento para poder evaluar el convenio con la fundación, así como la justificación que la Fundación Guadalquivir debería haber aportado tras haber recibido dichas ayudas. "No hubo respuesta", criticó, y recordó que la ley establece que esa respuesta debería haber llegado en un máximo de cinco días. Ante la falta de información, añadió, el pasado 24 de julio presentaron un recurso administrativo de reposición, esto es, el paso previo a acudir a los juzgados por la vía contencioso-administrativa. Según Lorite, una hora después de presentar ese recurso, y ante lo que entiende es un comportamiento por miedo a que se acuda a la justicia, la Diputación remite dicha información. "Es evidente que desde mayo ocultaban información", denunció. Lorite denunció también "un trato de favor" de la Diputación con esta fundación, entidad afín al PSOE cordobés -Ángeles Muñoz, la presidenta de Guadalquivir Futuro, ya mencionó a nombres del partido como Juan Pablo Durán o Rosa Aguilar ante los tribunales-.

María Jesús Botella, por su parte, exigió "que se haga justicia con los fondos públicos" y apuntó que la actitud con esta fundación "no ocurre ni con otros colectivos ni con los ayuntamientos de la provincia". Fue precisamente Botella quien detalló todos los fallos que había en el documento que supuestamente tenía que justificar las ayudas. Así, hizo referencia a varios contratos concatenados a personas sin formación, por ejemplo, para ofrecer talleres con los niños o los mayores del barrio.