La Diputación entrega el distintivo de calidad 'Emple@' a 70 entidades

La Diputación entregó ayer los distintivos de calidad Emple@ a los participantes en la edición de 2017 -27 ayuntamientos, cinco entidades públicas y 38 empresas- y que posibilitaron 67 contrataciones de mujeres de la provincia que se encontraban en especial situación de dificultad para acceder al mercado laboral.

El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, aseguró que "en la Diputación hay cuestiones que son transversales para todas las áreas y políticas que desarrollamos y una es la igualdad y otra el fomento del empleo; en esta ocasión estos objetivos se unen para buscar que, dentro de la promoción de la igualdad real, incidamos en esa dificultad a la hora de acceder al mercado laboral de mujeres víctimas de violencia de género o mujeres en riesgo de exclusión social".

Mientras, la delegada de Igualdad de la Diputación, Ana Guijarro, detalló que "estos distintivos de calidad corresponden al ejercicio 2017, en el que participaron 27 ayuntamientos, cinco entidades públicas, 19 empresas y tres entidades privadas, siendo el año en el que se alcanzó un mayor presupuesto, casi medio millón de euros, y 67 contrataciones ofreciendo el 50% de los gastos de la contratación de las mujeres". Guijarro aludió a las dificultades de inserción laboral de las mujeres beneficiarias y añadió que "entre las mujeres víctimas de violencia de género seis de cada diez hace más de un año que no consiguen encontrar trabajo, hay un 67% en desempleo, y esto nos hace pensar que el esfuerzo tiene que venir no sólo del área de Igualdad sino también de otras áreas relacionadas con el Empleo". Detalló también que de las beneficiarias "once son víctimas de violencia de género oficiales, por contar con una condena del agresor o una orden de alejamiento, pero también hay otras que sufren otro tipo de violencia" y subrayó el papel de inserción que se puede jugar desde lo local "porque tienen más cerca a estas mujeres y conocen mejor su situación".