La Diputación de Córdoba presenta las líneas generales de sus proyectos a máximos responsables europeos

Representantes de la Delegación de Programas Europeos de la Diputación de Córdoba, liderados por su máximo responsable, Víctor Montoro, han mantenido una serie de encuentros virtuales con personal responsable de los fondos de recuperación europeo Next Generation, excomisarios, y miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, entre otros, en los que se han presentado las líneas generales de los proyectos en los que está trabajando la institución provincial.

Estos encuentros han sido una primera toma de contacto de los responsables provinciales en los que se han mostrado las líneas de trabajo de diversas iniciativas en las que está trabajando la Delegación de Programas Europeos y que se presentan como experiencias, algunas piloto, susceptibles de ser replicables en territorio europeo. Así lo ha explicado el responsable del Área quien, además, ha valorado estas reuniones de forma muy positiva ya que “lo que pretendemos desde la Diputación de Córdoba es contribuir y participar, desde lo local a lo global, en los futuros procesos de regeneración económica que se marquen a nivel europeo, fomentando así el ritmo de la recuperación”.

Montoro ha mostrado a los altos dirigentes de Bruselas “los hitos y objetivos fijados de los que podrán depender, en los próximos meses, los proyectos de la institución”, de los que afirma “se está avanzando mucho y están teniendo muy buen progreso”. Entre los encuentros mantenidos cabe destacar el celebrado con Nathalie SauzeVandevyver, director Quality policy, Research & Innovation, and Outreach; o con Doris Marquardt, European Commission, DG AGRI, Digitalisation, Innovation, Agriculture and Rural Development.Igualmente, se ha llevado a cabo una reunión con Clara Aguilera, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo donde, tanto Montoro, como su equipo técnico, han mostrado a la europarlamentaria los esquemas generales y de gobernanza de las experiencias en las que está trabajando la Diputación de Córdoba. Del mismo modo, se ha establecido un encuentro con miembros del Gabinete del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, a los que se les han trasladado las bases de los proyectos que se encaran como nuevos modelos económicos aplicables a través de la financiación europea y entre los que destaca, Luca Aguzzoni, policy Officer, recovery and Resilience Task Force at European Commission.

Otro de los encuentros lo protagonizó Paolo de Castro, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, expresidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Europeo y exministro de Agricultura de Italia, a quien se le ha mostrado, en concreto, “una de las experiencias dirigidas desde la institución provincial y que podría ser susceptible de ser desarrollada y extrapolada a nivel europeo dada su envergadura y potencial para la futura regeneración de los territorios” ha explicado, Montoro.

Finalmente, se ha mantenido una videoreunión con representantes de Cooperativas Agro-alimentarias, un órgano que representa a las cooperativas españolas de todas las comunidades autónomas del territorio español ante la Administración nacional, en la Unión Europea y ante el resto de agentes sociales y económicos de los sectores en los que desarrollan sus actividades las cooperativas agrarias, con el fin de aunar esfuerzos para defender los intereses de losagricultores y ganaderos.

Montoro ha expresado que “estamos trabajando de manera unificada y coordinada para poner en marcha y en valor un mapa de proyectos estratégicos que permitan el desarrollo de nuestros territorios y combatir la despoblación a través de la digitalización de nuestra economía y la transición ecológica de la misma, fomentando y trabajando para generar un verdadero cambio del modelo productivo de nuestro territorio, lo que incidirá en la generación de riqueza y de empleo”.