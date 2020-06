La Diputación de Córdoba inicia una campaña para responder las dudas sobre la reincorporación laboral

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una campaña informativa con la que pretende informar a su personal de la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias en su reincorporación a los distintos centros de trabajo de la institución provincial. En relación con esta iniciativa, el delegado de Recursos Humanos, Esteban Morales, ha señalado “la necesidad de activar mecanismos que permitan a nuestra plantilla realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles, facilitándole la incorporación a sus puestos de manera escalonada y atendiendo a las peculiaridades derivadas de cada uno de ellos”.

Morales ha insistido en que “los profesionales de nuestro Servicio de Prevención han establecido unas pautas informativas para los trabajadores y trabajadoras de cada uno de los departamentos que ahora se visibilizan en esta campaña informativa”. “No debemos perder de vista que nuestra reincorporación a los centros de trabajo debe regirse por las recomendaciones que parten de las autoridades sanitarias y contando siempre con los consejos de nuestro Servicio de Prevención como los mayores conocedores de nuestra rutina laboral”, ha añadido Morales.

La campaña informativa se compone de cuatro vídeos en los que los distintos responsables del Servicio de Prevención informan a la plantilla de la Diputación de Córdoba sobre el covid-19, los modos de transmisión de la enfermedad, la sintomatología que presenta la misma y las distintas medidas preventivas a tener en cuenta en el puesto de trabajo.

Morales ha apuntillado que “nuestro deber no es otro que el de garantizar las mejores condiciones en la progresiva reincorporación de nuestros trabajadores y trabajadoras a cada uno de nuestros departamentos”. Y ha abundado en “la importancia de respetar la distancia interpersonal y cuando este hecho no sea posible recurrir al uso de mascarillas; además de lo fundamental de la desinfección no sólo de nuestro puesto, sino también de los útiles de trabajo”.

“Garantizar la salud de nuestra plantilla es nuestra prioridad, como también lo es el seguir ofreciendo un servicio público de calidad a la ciudadanía de la provincia, por ello se pondrán en marcha todas aquellas medidas que nos permitan, como institución, responder con diligencia a ambos objetivos”, ha concluido Morales.