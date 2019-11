Dimite por "motivos laborales y familiares" el edil de Seguridad de Puente Genil

El hasta ahora concejal de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de Puente Genil, Francisco Morales, del que competen áreas como Empleo, Innovación, Comercio, Tráfico y Protección Civil, anunció ayer su dimisión, una renuncia que formalizará en el próximo Pleno de la Corporación municipal que se celebrará el 25 de noviembre, poniendo el punto y final a una etapa de cuatro años y medio en la vida política municipal.

El edil que estuvo acompañado en su comparecencia por el alcalde, Esteban Morales, explicó que su abandono se debe a razones estrictamente familiares y laborales. “He dedicado varios años de mi vida a esta etapa en la política, con toda la vocación de servicio público a los ciudadanos”. “Quiero agradecer al PSOE, a mis compañeros del equipo de gobierno y al alcalde, Esteban Morales, su confianza en mí y la lealtad que me han demostrado, y también quiero hacerlo extensivo al resto de integrantes de la Corporación Municipal”, afirmó Francisco Morales, quien dijo tener una gran fortuna por haber sembrado muchos amigos, tanto en la plantilla de la Policía Local como en la propia oposición. “Mis palabras son de afecto, de gratitud, y, por supuesto quiero decirles a todos mis compañeros de partido que yo voy a seguir aquí apoyándoles porque el camino que están desarrollando es el idóneo”, aseguró.

En su balance político, el edil socialista puso de manifiesto que “en el área de Desarrollo Económico creo que se ha avanzado mucho, pasa lo mismo en Comercio, y Asojem, en el ámbito empresarial, también tiene un gran empuje haciendo muchas cosas y teniendo una gran actividad a lo largo del año”. Con respecto a la gestión de la Policía Local, Morales dijo que el cuerpo “ha pegado un impulso trascendental”, si bien no obvió que “también ha habido periodos amargos, aunque me quedo con los aspectos positivos”. Morales recalcó que su salida del equipo de Gobierno ha sido por motivos de tiempo. “Asumí una dedicación que requiere de un trabajo de 365 días durante las 24 horas, y en mi caso, con dos hijas pequeñas, es evidente que todo eso me va sesgando y por eso quiero finalizar esta etapa”, apostilló.

Por su parte, Esteban Morales tuvo palabras de agradecimiento para el concejal, y dijo que su marcha era un momento difícil, “ya que se va un amigo de la etapa política, y una persona que ha trabajado por el bien del pueblo desde su responsabilidad política”. “Paco ha sido una persona que no ha ido a enriquecerse ni a vivir de la política, al contrario, ha sacrificado su profesión para ejercer esa dedicación en un momento importante, y ha superado con creces esa prueba”. Para el alcalde, a Morales “se le recordará como uno de los mejores concejales de Seguridad Ciudadana que ha tenido Puente Genil, ya que ha sabido manejar las olas positivas y también, en el sentido contrario, ha sabido afrontar la situación política de la ciudad transmitiendo paz y tranquilidad a la plantilla de la Policía Local, motivo por el cual tengo que felicitarle”.

“Soy consciente de que al concejal de Seguridad es al primero que llaman cuando hay un accidente, un incendio o un suceso y esa permanente disposición él la ha practicado con vocación”, insistió el regidor pontanés, quien trasladó a Morales su apoyo total para que el próximo paso que dé en su vida personal y profesional “sea para mejor”.

A partir de ahora, con la marcha de Morales, cuyo lugar en la bancada socialista será ocupado por José Antonio Cruz Artacho, número 11 en la candidatura del PSOE en las pasadas elecciones municipales de mayo, Esteban Morales abre un proceso de remodelación de las distintas delegaciones municipales, un nuevo organigrama que se conocerá en los próximos días, una vez que los cambios hayan sido comunicados por el regidor a los concejales y compartidos en el seno de la Ejecutiva del PSOE pontanés.