El Consistorio de Lucena sella un nuevo acuerdo de colaboración con Despertar Lucena

El Ayuntamiento de Lucena cerró la pasada semana la firma del convenio que se ha hecho con la asociación Despertar Lucena. Esto supone, sobre todo, que dicha entidad pasará del Módulo Abril, en el que se encuentra actualmente, al Módulo Junio, que consta de unos 600 metros cuadrados y un número mayor de salas para que pueda desempeñar sus servicios a usuarios con drogodependencia con mayor comodidad.

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, ha informado que “la concesión se ha acordado por un periodo de 30 años con una fianza de 8.720 euros, que se ha sufragado para poder tener garantías de su funcionamiento y que corresponde al 4% de la tasación del edificio” establecido así por ley.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Juan Pérez, ha indicado que “se trata de un proceso que ha sido bastante largo, para poder finalmente culminar con la firma de este convenio de colaboración”, pero que “va a permitir que hagan uso de unas instalaciones en las que van a poder desarrollar mucho mejor sus terapias, tanto individuales como colectivas”.

Despertar Lucena atiende en estos momentos a un total de 80 usuarios, una cifra que se ha duplicado en los últimos tres años, “por lo que se trata de un servicio al que el Ayuntamiento no podría llegar si no fuera por colectivos como la asociación Despertar Lucena, que viene a cubrir ese hueco al que las entidades locales no podemos llegar y ojalá que en un futuro no hiciera falta que exista la prestación de estos servicios de drogodependencia”, ha expresado Juan Pérez.