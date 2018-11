Denuncian un acto vandálico contra una decena de coches

La Guardia Civil investiga un acto vandálico en Palma del Río que se ha saldado con una decena de vehículos con las ventanillas rotas y las puertas forzadas; dos turismos, además, han sido robados durante la madrugada del jueves al viernes, según han confirmado fuentes policiales. En concreto, un coche de alta gama con un año de antigüedad de la marca Mercedes fue robado en el parking abierto y al aire libre de un supermercado situado en la calle Genil. Fue en este mismo lugar donde algunos automóviles aparcados amanecieron con los cristales de las ventanas rotos: "Cuando iba a llevar los niños al colegio y me he montado en el coche, me he dado cuenta de que habían roto una de las lunas para intentar robar en el interior", relató Ana, propietaria de un Renault Kadjar.

La Guardia Civil se personó en el lugar para recabar todas las pruebas necesarias que permitan avanzar en la investigación, así como encontrar algún rastro de huellas dactilares. Cerca de este establecimiento, junto a la transitada avenida de Andalucía, se produjo el segundo robo. En este caso, en la calle que comunica dicha arteria con el parque Valparaíso, los ladrones sustrajeron un Seat León del año 2004. "El bombín de la cerradura partido estaba en el suelo, lo único que había", señaló el propietario, Vicente Martínez. El Instituto Armado ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos.

Otra de las zonas afectadas por esta acción vandálica fue la avenida de Madrid, donde también se produjeron roturas de cristales en los coches. A lo largo de la mañana, los dueños afectados se presentaron en las dependencias de la Guardia Civil para interponer las denuncias pertinentes, mientras los agentes han abierto una investigación para concretar si todos los actos vandálicos fueron cometidos por las mismas personas y si éstas, además, son las responsables de la sustracción de los dos turismos.