El Cuponazo de la ONCE deja 250.000 euros en Aguilar de la Frontera

El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha dejado parte de su fortuna en Aguilar de la Frontera, donde Rafael Lucena vendió diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno en la plaza Llanos de las Coronadas, en el centro de la localidad.

Lucena es vendedor de la ONCE desde hace casi dos años y esta mañana se declaraba nervioso, “temblón y todo –decía-. Más ilusionado que si me hubiera tocado a mi”. En el mismo lugar de venta, otro vendedor de la ONCE repartió 280.000 euros con ocho cupones premiados con 35.000 euros en el sorteo del Día de Navidad, el pasado 25 de diciembre. “Parece que es una esquina con suerte”, resume Rafael.

El Cuponazo de este viernes ha dejado el mismo premio, otros 250.000 euros, en Cádiz, Huercal-Overa (Almería) y Marbella (Málaga) por lo que ha repartido en total un millón de euros en un sorteo que ha dejado su mayor premio, nueve millones de euros, en Castilla la Mancha, en Ciudad Real, y ha sumado 11,7 millones de euros en premios entre siete comunidades autónomas; Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

El arranque del nuevo año con la ONCE está resultando de fortuna para Andalucía, después de los 30 millones repartidos en Moguer (Huelva) con el Sorteo de Navidad del 1 de enero, que también repartió 560.000 euros entre las provincias de Granada, Málaga y Sevilla, 735.000 euros entre las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, en el segundo día del año, y ahora este millón de euros entre las provincias de Córdoba, Almería, Cádiz y Málaga.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.