Cultura asegura que "está abierta a escuchar" la petición de Belalcázar sobre la gestión del Castillo

La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Cristina Casanueva, ha respondido que “la Junta de Andalucía, como propietaria actual del Castillo de Belalcázar, está abierta a escuchar todas las peticiones tanto del Ayuntamiento como de la Mancomunidad, al entender que es un elemento con potencial turístico para la comarca”. Casanueva se ha manifestado así, durante una visita a Pozoblanco, sobre la moción aprobada por el pleno de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches en la que se solicita la cesión de la gestión de la fortaleza al Ayuntamiento de la localidad, como un emblema no solo histórico sino respecto a la cultura, turismo y economía de Belalcázar y, por ende, de la comarca.

Casanueva ha manifestado no tener conocimiento de esta moción hasta este jueves a través de la prensa, y ha apuntado que “se trataba de una moción de urgencia no conocían el resto de grupos políticos antes del pleno”. De forma oficial no ha tenido conocimiento, ni por parte del Ayuntamiento de Belalcázar, ni de parte de la Mancomunidad de Municipios. Y ha argumentado que el monumento, desde que es bien de la Junta de Andalucía, ha sido motivo de numerosas inversiones para su recuperación al considerar que es un elemento de cohesión no sólo para Belalcázar, sino también para toda la comarca.

Casanueva ha recordado que precisamente hace unos días se ha hecho una actuación de emergencia sobre los caminos de accesos y los muros que lo circundan.

La apuesta de la Junta de Andalucía es seguir trabajando en su puesta en valor para conseguir que este atractivo turístico sea visitable. Ha adelantado la delegada que su musealización está contemplada en los presupuestos del próximo ejercicio con más de 300.000 euros, con objeto de que pueda recorrerse y sea entendible sin necesidad de un guía explicando las visitas. Hasta el momento, e incluso durante la pandemia, ha recordado la delegada, que se han puesto los medios para continuar con las visitas guiadas cumpliendo con las medidas sanitarias en todo momento.