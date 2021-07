Cs renuncia al área de Urbanismo en Puente Genil pero mantiene su pacto de gobierno con el PSOE

El hasta ahora concejal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras de Puente Genil, Chencho Moreno (Cs), ha anunciado su renuncia a continuar al frente de las delegaciones municipales de Urbanismo, Infraestructuras y Agua, si bien seguirá conservando las de Alumbrado, Vivienda y Cementerio. La decisión, por lo tanto, no supondrá la salida de Moreno del equipo de Gobierno municipal, y tampoco influirá en el pacto de gobierno alcanzado el año pasado entre el PSOE y la formación naranja, que se mantendrá hasta la finalización del presente mandato.

Moreno ha explicado que su decisión se debe a la polémica generada en las últimas semanas en torno a los pasos que viene dando el Ayuntamiento para dar por concluido, a finales de año, el contrato de concesión del suministro del servicio municipal de agua con la empresa Aqualia, y formalizar posteriormente el convenio con la Diputación para que sea Emproacsa quien se encargue del ciclo integral del agua, en lo que se refiere a abastecimiento, saneamiento y depuración.

El edil de Ciudadanos dijo estar de acuerdo con esta medida, pero admitió no haberse sentido partícipe “ni del flujo de información ni del proceso”, y con el añadido de ser concejal del Ayuntamiento “con una responsabilidad significativa que me atañe” en esta área. También, con respecto a la delegación de Urbanismo y Obras, Chencho Moreno indicó que en el último mes “ha habido acontecimientos en los que no he estado especialmente cómodo”, motivo que le ha llevado a abandonar su cometido.

“Esto no compromete el cogobierno PSOE-Cs, ya que el objetivo era ser pilares de la estabilidad política del municipio; nosotros queremos seguir formando parte del Gobierno municipal y dar continuidad a la decisión que adoptaron los ciudadanos en las urnas en 2019”, explicó el concejal naranja. Moreno no quiso aclarar las circunstancias que le han llevado a tomar la decisión de dejar tres áreas municipales con peso específico, si bien dejó la puerta abierta a que pueda haber una reestructuración del equipo de Gobierno, ya que es ahora el alcalde el que tiene que decidir quién asume estas competencias.

“No es una decisión que se debe a un cambio en mi situación familiar, ni tampoco se debe a un calentón o un deterioro en la relación con Esteban Morales, que sigue siendo buena, es la que es, y entiendo que es una persona con un gran criterio para gobernar”, precisó el edil.

A pesar de la renuncia a estas áreas, Moreno dijo que el balance del primer año de acuerdo con el PSOE “no tiene por qué ser negativo, y en las delegaciones que a mí respecta ha sido positivo, ya que siempre intento hacer las cosas con la mejor motivación posible. Hemos avanzado en materias que estaban enquistadas, se han aprobado los presupuestos y dado que nos ha tocado vivir en una época complicada, estamos obligados a dar pasos adelante”, dijo el concejal de Cs.

Verónica Morillo asume las delegaciones

Apenas un par de horas después, el que comparecía ante los medios de comunicación era el alcalde, Esteban Morales (PSOE), para anunciar que la concejala de Medio Ambiente y Atención a la Dependencia, Verónica Morillo, asumirá las delegaciones municipales de Urbanismo, Infraestructuras y Obras que deja vacantes Chencho Moreno.

Morales mostró su “respeto absoluto” a la decisión adoptada por Moreno, aunque dijo “no compartir” todas las afirmaciones y razones esgrimidas por el concejal de la formación naranja. En este sentido, el alcalde explicó en el ámbito del cambio de gestión del servicio municipal de agua, todavía no se ha producido una oferta formal por parte de Emproacsa al Ayuntamiento, precisando que el edil de Cs ha estado informado de la situación del mismo modo que lo han estado el resto de concejales.

“Se da la circunstancia de que en este caso el alcalde de Puente Genil es el presidente de Emproacsa y por tanto debe conocer bien la oferta; no obstante la semana pasada Aqualia hizo una reclamación con respecto a la situación del contrato y tuvimos que dar una respuesta con urgencia”, dijo el regidor, quien tampoco quiso dar más detalles sobre un posible desacuerdo con Moreno en esta materia.

El alcalde enfatizó que el gobierno de Puente Genil es estable y el compromiso tanto de PSOE como de Cs sigue estando vigente, por lo que “espero que sigamos trabajando para que la recuperación llegue cuanto antes y podamos superar los efectos de la pandemia”. “No hay problemas con la relación personal, somos de dos partidos diferentes y no vemos las cosas de igual manera al 100%”, precisó Morales, que reconoció que la comunicación es fluida con Moreno “y más allá de las discrepancias no hay menoscabo de la relación personal”.

El regidor pontanés recalcó que la decisión de Moreno es personal y también señaló que no está descartado que en otoño se proceda a una nueva reestructuración del equipo de Gobierno para afrontar la segunda mitad del mandato. Sobre el pacto PSOE-Cs que ahora cumple un año, Esteban Morales destacó la estabilidad existente en el gobierno municipal, aspecto “que se cotiza muy alto en política” y valoró que Ciudadanos ha participado en el proceso de elaboración de dos presupuestos municipales, “cosa que no ha ocurrido con otros partidos”. “Gracias a ese trabajo conjunto hemos avanzado en el PGOU, teniendo la posibilidad de trasladar el proyecto de construcción del nuevo pabellón a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta, y también en lo relativo a la mejora de calles”, concluyó el alcalde.

Tras las elecciones municipales de 2019, que dejaron al PSOE sin la mayoría absoluta de la que había gozado desde 2015, se abrió un nuevo escenario político donde el único edil de Cs era clave para decantar la balanza entre los bloques de gobierno y oposición.

No obstante, a primeros de junio de 2020, Morales y Moreno escenificaron su acuerdo en un acto celebrado en la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez, donde ambos se comprometieron a la puesta en marcha de un acuerdo programático de 17 puntos que abarcaba diferentes compromisos e iniciativas.

Con este pacto, el PSOE se aseguraba el apoyo de Moreno para gobernar sin sobresaltos hasta 2023, mientras que el concejal naranjas pasaba a tener competencias dentro del gobierno municipal, y en una delegación de envergadura y gran carga de trabajo caso de la de Urbanismo e Infraestructuras.