Córdoba producirá 378.000 toneladas de cítrico en la nueva campaña

La provincia de Córdoba encara la campaña del cítrico con optimismo. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible estima que en la temporada 2020-2021 la producción de Andalucía superará los 2,3 millones de toneladas, de los que 377.936 corresponden a la provincia de Córdoba, el equivalente a un 8% más que lo estimado en el anterior año agrícola, tras Sevilla y Huelva. La naranja dulce representa más del 95%, con 366.973 toneladas. Les siguen la mandarina (6.555), el pomelo (4.172) y el limón (133).

Córdoba se mantiene, de esta manera, como la tercera zona productora de la comunidad. Por provincias, el aforo de la Junta prevé que en Almería se recojan cerca de 213.500 toneladas; en Cádiz, 59.850 toneladas; en Granada, 11.700 toneladas; en Huelva, más de 578.100 toneladas; en Málaga, cerca de 146.400 toneladas, y en Sevilla, casi 934.500 toneladas. En relación con el territorio nacional, se estima que Andalucía concentrará el 33,5% de la producción española, calculada en 6,9 millones de toneladas.

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, ha presentado este martes en Palma del Río el aforo de producción de 2020-2021 de estos cultivos y ha destacado que para esta campaña se espera obtener frutos “de alta calidad y gran calibre”. De hecho, ha resaltado que “la excelencia de los cítricos de Andalucía” será la “característica que marque una campaña media en cuanto al volumen”.

En su intervención, el representante del Gobierno andaluz ha hecho hincapié en que “no se debe recolectar en verde” y ha anunciado que, para evitar esta práctica, la Junta intensificará los controles que realiza al respecto. “Vamos a perseguir que no se corte naranja que no reúna las condiciones necesarias”, ha recalcado Vicente Pérez, que apunta la relevancia de que los agricultores sean conscientes de que esta práctica “hace daño también al resto de productores”.

Por otro lado, el secretario general ha puesto en valor las cualidades saludables de los cítricos poniendo como ejemplo a la naranja como “una importante fuente de vitamina C”. Al respecto, Vicente Pérez ha recordado que este compuesto contribuye a que el cuerpo pueda “estar más preparado” para hacerfrente a las enfermedades víricas que tradicionalmente tienen más incidencia en otoño e invierno.

Superficie y producción por variedades

El aforo de cítricos 2020-2021 elaborado por el Gobierno andaluz recoge también datos relativos a superficie, que ronda las 85.200 hectáreas sumando la superficie de naranjo (57.500 hectáreas), mandarino (casi 20.000 hectáreas), limón (6.540 hectáreas) y otros cítricos (1.145 hectáreas).

En cuanto a la producción de las diversas variedades que se obtienen en Andalucía, destacan especialmente las naranjas dulces, que concentran el 72% de la producción (más de 1,6 millones de toneladas) y registran un incremento del 5,5% en comparación con 2019-2020. A estos cultivos le siguen las mandarinas, que suponen el 22% (520.640 toneladas) y aumentan en un 12% con respecto a la campaña anterior; y los limones, que rozan las 109.600 toneladas (5%).

Además de estas frutas, el aforo contempla también datos de pomelo (20.790 toneladas) y otros cítricos (6.420 toneladas). Así, las previsiones de la Junta recogen también que la producción andaluza de naranjas supondrá, según los datos provisionales, el 48,3% del total nacional. Este porcentaje se situaría en el 22% en el caso de las mandarinas y en el 10,7% para los limones.

Elaboración del aforo

Durante la presentación, Vicente Pérez ha recalcado que la Consejería elabora un informe lo más detallado posible, con información sobre variedades y provincias, por ejemplo, con el fin de ofrecer “una herramienta de gestión que sea de utilidad para los agricultores”. En concreto, la elaboración del aforo de cítricos del Gobierno andaluz se realiza a partir de la visita y análisis de más de un millar de parcelas que reúnen una superficie de 4.526 hectáreas.

Además, los técnicos toman en consideración las declaraciones de la Política Agrícola Común (PAC) para establecer la extensión que corresponde a cada una de las variedades.

Por otro lado, el Gobierno andaluz cuenta también con la colaboración de diversas organizaciones y entidades a las que el secretario general ha querido agradecer su labor. En el proceso de recogida de datos para el aforo cooperan tanto las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) y las delegaciones territoriales como entidades representativas del sector entre las que se encuentran las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).