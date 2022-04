Los aceites de oliva de Córdoba arrasan en el Salón Gourmets de Madrid con cuatro primeros premios

Córdoba es tierra de olivos y de buenos aceites. De las bondades para la salud del oro líquido dan cuenta numerosos estudios científicos como base de la dieta mediterránea. Y, en los últimos tiempos, también está quedando claro que en Córdoba se hacen algunos de los mejores de oliva virgen extra (AOVE) mejores del mundo. En los concursos, de hecho, las almazaras y las cooperativas cordobesas empieza a ser temidas, hasta el punto de quedarse casi sin competencia. Es lo que acaba de ocurrir en el 35 Salón Gourmets, celebrado en Madrid, donde los AOVE cordobeses han conseguido cuatro de los cinco primeros premios otorgados a la calidad.

El Salón Gourmets es la mayor feria de productos delicatessen de Europa. Reúne durante cuatro días en Ifema (Madrid) 40.000 productos, 1.600 de ellos nuevos, y propone más de 800 actividades entre demostraciones culinarias, catas y concursos. Uno de los más disputados es el Concurso Mundial AOVE Gourmets, en el que Córdoba ha arrasado.

Así, en el apartado a la calidad del producto con denominación de origen o indicación geográfica protegida el primer premio ha sido para Oleo Subbética, de Marín Serrano El Lagar, de la Denominación de Origen (DO) Priego de Córdoba. El segundo premio ha recaído en Vieiru Ecológico, de la DO Gata-Hurdes, y el tercero en Dominus, de la DO Sierra Mágina. Los reconocimientos han sido entregado por César Cólliga, director del concurso y uno de los mayores expertos en la materia.

Por variedades, también la producción cordobesa ha prevalecido. En la categoría frutado verde medio, el vencedor absoluto con el primer premio ha sido el presentado por la cooperativa Virgen de la Torre, de La Victoria. En frutado verde intenso, el primer premio también se ha venido para Córdoba, en concreto para el aove Molino del Genil Picual, presentado por Molino del Genil. En este apartado, Mueololiva Picuda, de Muela Olives, de Priego de Córdoba, se ha llevado el segundo premio. La única espinita que se le queda a la provincia es la categoría frutado maduro, en el que no ha logrado ningún reconocimiento; en este apartado, han vencido muestras de Aranjuez, Jaén y Reguengos de Monsaraz (Portugal).

El sector, en todo caso, ha demostrado que lleva la excelencia y la innovación por bandera. Y que es pionero en cultivos en alza como los ecológicos. Y es que también en esta sección ha habido triunfo del aceite cordobés, con el primer premio para la etiqueta Rincón de la Subbética, de Almazaras de la Subbética, con sede en Carcabuey.

La DO Priego de Córdoba ha subrayado que ha cerrado "con gran éxito" el Salón Gourmets, donde ha estado presente con cuatro de sus empresas: Almazaras de la Subbética, Aceite Aroden Hispania, Elia Oil Company y Muela-Olives, así como por la delegación de Turismo de Priego de Córdoba. Todas ellas han valorado de forma muy positiva su presencia en la reconocida cita anual.

Durante los días de la muestra, la secretaria general de la DO prieguense, Francisca García, dirigió diversas actividades, tales como la presentación de la campaña Abre los ojos y disfruta de la mano de Origen España, una cata maridaje en la que se dieron a conocer los usos del aove en la repostería y la actividad Córdoba llena de color tu mesa, una acción conjunta de las DO de Córdoba. Así mismo, algunas de sus marcas participaron en un taller con los conocidos chefs Alfonso Fernández y Periko Ortega. Como novedad de este año, además, la DO ha contado con un espacio de show cooking en el que dio a conocer la elaboración de diferentes platos en los que el aove juega un papel protagonista, como el salmorejo.

La organización ha subrayado que el Salón Gourmets ha sido impulsor y testigo de excepción "del impresionante auge que está viviendo el AOVE en el mundo, apoyando a productores en su carrera hacia la excelencia en un sector que innova y se profesionaliza constantemente". El jurado ha estado integrado por "profesionales internacionales" del sector.