Convocados los premios de ensayo Leonor de Guzmán y de buenas prácticas María Moliner

La Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Delegación de Igualdad de la Diputación, ha abierto el plazo de presentación de obras a dos premios: el XXV Premio Nacional de Ensayo y el II Premio de Innovación Docente y Buenas Prácticas María Moliner.

La delegada de Igualdad en la institución provincial, Alba Doblas, ha recordado este jueves que “el objetivo del Premio María Moliner es difundir proyectos y materiales educativos en favor de la igualdad, la no discriminación por razón de sexo y la lucha contra la violencia machista. En cuanto al Premio de Ensayo, busca favorecer y divulgar la información con perspectiva de género premiando al mejor ensayo feminista”.

En el caso del Premio de Ensayo Leonor de Guzmán, dotado con 2.000 euros, se valorará la coherencia del trabajo en relación con en análisis de la realidad con perspectiva de género, su aportación a la igualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento científico, social y cultural de las obras de las mujeres.

El II Premio de Innovación Docente y Buenas Prácticas María Moliner otorgará, también, un premio de 2.000 euros y se valorará la aportación del trabajo dentro del feminismo y su aplicación a los estudios de género en la enseñanza pública no universitaria, la calidad de la investigación y su originalidad.

Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos y no estar sujetos a compromiso de edición ni haber sido presentado a otro certamen pendiente de resolución. Estará excluida la participación de obras que hayan obtenido becas, ayudas o subvenciones de cualquier institución o que hayan sido premiadas en otro concurso. Del mismo modo, los trabajos que opten a la convocatoria no habrán sido publicados ni parcial ni totalmente. Podrán optar todas las personas que no lo hayan recibido previamente.

Las solicitudes para optar a ambos premios se podrán presentar, junto con la documentación necesaria, de manera presencial en el Registro General del Rectorado, en el Registro Auxiliar del Campus de Rabanales o en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Belmez. También de manera telemática a través de la administración electrónica de la UCO o cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Por último, también se podrán presentar por correo postal.

Toda la información de la convocatoria se puede consultar en www.uco.es/catedrasyaulas. El plazo de presentación de solicitudes a ambas convocatorias finaliza el 1 de marzo.