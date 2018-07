El Consistorio descarta despidos en Sodepo tras su liquidación

La concejala de Economía, Hacienda y Servicios Básicos del Ayuntamiento, Verónica Morillo (PSOE), negó ayer que el proceso de disolución de Sodepo pueda acarrear despidos. La edil explicó que "Sodepo fue creada con el objetivo de promocionar el desarrollo económico local y prestar los servicios públicos relacionados con esta finalidad". A medida fue pasando el tiempo, continuó, "se le fueron asignando otros servicios que nada tenían que ver con este objetivo, lo que provocó avisos por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento informando de que la prestación de estos servicios por parte de la empresa pública estaban fuera de la legalidad". "De ahí que el objetivo de la liquidación de la empresa sea reorganizar los servicios públicos para ajustarlos a la legalidad", añadió.

La concejala admitió que el proceso de disolución está siendo bastante complejo y ha necesitado de un estudio previo por parte de la Universidad de Córdoba "que nos ha indicado el camino a seguir para la reorganización municipal". "A partir de ahí, se están dando los pasos adecuados y ya en el pasado Pleno se aprobó la creación de una comisión técnica, que estará compuesta por personal técnico de las áreas jurídica y económica del Ayuntamiento, además de representación de los distintos grupos políticos", detalló. Morillo avanzó que su finalidad será emitir los informes jurídicos y económicos que derivarán en una memoria que a su vez concluirá con la mejor forma de reorganización municipal de los servicios públicos que presta la empresa".

A la pregunta de si el Ayuntamiento está preparado para asumir algunos de estos servicios, la concejala socialista se remitió a las conclusiones de la comisión técnica, aunque precisó que "de todos modos, hay servicios que, jurídicamente hablando, nunca deberían de haberse dejado de prestar por parte del Consistorio".

Otro de las cuestiones a las que se refirió Verónica Morillo fue la relativa a las reacciones que está provocando este proceso entre los empleados de la empresa, que recientemente han iniciado una campaña de recogida de firmas contraria a la liquidación de la empresa y de rechazo hacia las intenciones del equipo de gobierno municipal. La edil argumentó que desde que el Ayuntamiento decidió iniciar el proceso de reorganización municipal "hemos mantenido reuniones tanto con el comité de empresa de Sodepo, como con todos los trabajadores para mantenerles informados del proceso". Detalló que en esas reuniones "les hemos manifestado cuál es nuestra propuesta de reorganización municipal partiendo de dos premisas: seguir prestando los servicios afectados desde lo público y que no existieran despidos ni merma en ningún derecho de ningún trabajador o trabajadora". "Entendemos que pueda crearse una sensación de incertidumbre respecto al futuro personal de los trabajadores, pero no viéndose afectados los derechos de los mismos, tal y como les hemos manifestado y explicado, no vemos que tengan mucho sentido las reivindicaciones que recientemente se están realizando", subrayó.

En última instancia, y ante la duda de si la liquidación de Sodepo traerá consigo efectos positivos o negativos para el Ayuntamiento, la concejala indicó que la decisión del equipo de gobierno "afectará positivamente en la gestión de los servicios municipales que se prestan desde la empresa y, por lo tanto, a los intereses de los pontanenses". "Así también, la prestación de los servicios se ajustará a la legalidad y ello dará estabilidad a la situación de los trabajadores de la empresa pública, lo que esperamos que se traduzca en un servicio de más calidad al ciudadano", concluyó.